Speedtest: По итогам 2019 года самый быстрый мобильный интернет у Киевстар, далее следуют Vodafone и lifecell (в Топ-5 самых популярных смартфонов только iPhone и Redmi)

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Согласно данным компании Ookla, которой принадлежит приложение Speedtest, средняя скорость мобильного интернета в Украине выросла с 16 Мбит/c по итогам 2018 года, до 20,5 Мбит/c по итогам прошлого года. Лидером рейтинга среди мобильных операторов в очередной раз стал Киевстар, за которым с минимальным разрывом следуют Vodafone и lifecell.

По результатам исследования в 2019 году средняя скорость в сетях всех мобильных операторов Украины составила 20,49 Мбит/c (Download) и 11,46 Мбит/c (Upload). При этом в сетях Киевстар средняя скорость загрузки (Download) составила 22,02 Мбит/c, передачи (Upload) – 12,88 Мбит/c. Для Vodafone эти показатели были равны 19,37 Мбит/c и 11,16 Мбит/c, а для lifecell — 19,42 Мбит/c и 9,24 Мбит/c соответственно.

Всего в 2019 году украинские пользователи приложения Speedtest провели 3 млн 150 тысяч тестов скорости мобильного интернета. При этом самыми популярными смартфонами стали следующие модели:

Apple iPhone 7; Xiaomi Redmi Note 5 Pro; Xiaomi Redmi Note 4; Apple iPhone 6s; Apple iPhone X.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно пользователи Speedtest во всем мире проводят более 10 млн тестов, а общее количество тестов уже превысило 20 миллиардов.

Отметим, что мобильный интернет «Киевстар» был признан самым быстрым в Украине по версии Speedtest во второй год подряд.

Источник: Ookla