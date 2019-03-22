Специально для миллениалов и поколения Z: eBay добавит Google Pay в качестве способа оплаты

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Торговая площадка eBay анонсировала добавление в список доступных способов оплаты мобильной платежной системы Google Pay. Покупатели смогут использовать платежный сервис Google для оплаты покупок как на web-сайте eBay (настольной и мобильной версиях), так и в мобильном приложении. Услуга станет доступна уже в следующем месяце, точная дата запуска пока не сообщается.

В официальном заявлении eBay говорится, что миллениалы и люди поколения Z предпочитают оплачивать покупки со своих смартфонов и цифровых кошельков, а компания в свою очередь стремится соответствовать ожиданиям клиентов.

Как известно, в 2015 году eBay и PayPal разделились, после чего интернет-аукцион поплыл своим курсом, предусматривающим, в числе прочего, предоставление покупателям различных способов оплаты покупок.

В достаточно объемной публикации более подробно рассказывается о том, как компания использует свой опыт в управлении платежами для предоставления покупателям возможности совершать покупки, не покидая eBay, в отличие от PayPal, который отправляет пользователей на другой сайт для завершения транзакции.

Включение Google Pay в список доступных вариантов оплаты является частью широких усилий компании, направленных на то, чтобы управлять львиной долей совершаемых платежей к 2021 году.

Остается добавить, что Google Pay станет второй из трех самых популярных мобильных платежных систем в мире, поддерживаемых eBay. В прошлом году площадка добавила поддержу Apple Pay. Оба варианта оплаты (Apple Pay и Google Pay) будут доступны только у продавцов, использующих интегрированную платежную систему, специально созданную для eBay амстердамской компанией Adyen. Именно посредством продукта последней реализована поддержка Apple Pay и Google Pay.

Источник: The Verge и eBay