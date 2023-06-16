Spill — новая соцсеть от уволенных сотрудников Twitter уже доступна в приложении для iOS

Бета-версия приложения Spill доступна в App Store по приглашению.

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В прошлом году Альфонзо Тэррел работал глобальным руководителем социальных и редакционных вопросов в Twitter, а после прихода Илона Маска и увольнения основал собственную компанию, собрав $2,75 млн от инвесторов.

Spill – это визуальная программа для создания мультимедийных микроблогов с интерфейсом, похожим на Tumblr, и хронологической лентой. В верхнем меню отображаются популярные сообщения и хэштеги, а в нижнем – окошко для публикации текста, gif-файлов, видео, фотографий, ссылок и опросов.

При запуске альфа-версии Spill компания намеренно искала темнокожих и квир-авторов, поскольку считает, что именно они создают тренды и мемы, которые распространяются в интернете. Соцсеть была запущена в партнерстве с «The Blackening» – новым фильмом ужасов с исключительно темнокожими актерами.

Кения Пархем, которая присоединилась к Spill в марте как глобальный вице-президент по сообществу и партнерству, вместе с Тэррелом (ранее также работавшим директором по цифровому маркетингу в HBO) разрабатывает стратегию использования медиа-спонсорства для увеличения прибыли.

У Twitter и его альтернатив, таких как Bluesky Джека Дорси, есть проблемы с модерированием контента. У последней сложились тяжелые отношения с темнокожими пользователями, когда соцсеть не смогла убрать угрожающие комментарии в адрес темнокожей женщины-инфлюэнсера. В Spill считают, что модерацию может улучшить система оценок – пользователи будут регулярно получать баллы, и если они будут высокими, то соцсеть будет предоставлять доступ к новым функциям или другим преимуществам.

«Мы хотели бы стимулировать положительное, нетоксичное поведение и вознаграждать людей за то, что они последовательны, активны и вносят вклад в платформу, вне зависимости от количества подписчиков», — сказал Тэррелл. Курс Excel для бізнесу. Навчимо вас шаманити в тій страшній табличці. Українською . Хочу

Он добавил, что подобные оценки существуют в большинстве социальных сетей – просто их не показывают пользователю.

Spill также создает собственную большую языковую модель для модерирования контента, поскольку существующие системы часто обозначают твиты темнокожих людей как обидные. Платформа также планирует добавить функции на основе блокчейна, чтобы вознаграждать пользователей, создающих вирусные тенденции.

Источник: Techspot