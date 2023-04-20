Как Twitter, но без Маска. Децентрализованное приложение Bluesky от Джека Дорси вышло на Android

Bluesky, децентрализованная альтернатива Twitter, уже доступна для загрузок на устройствах Android (в феврале приложение появилось в App Store) – правда, как сообщает The Verge, воспользоваться им можно все еще только по предварительному приглашению.

Курс Python-розробник з нуля Наші випускники працюють у топових ІТ-компаніях: WIX, Genesis, PDF Filler Хочу в IT!

Скриншоты приложения демонстрируют программу, которая внешним видом очень напоминает Twitter, да и некоторые возможности дублируют функции соцсети Илона Маска. Bluesky позволяет искать других пользователей и отслеживать их обновления, создавать публикации и добавлять медиа. Приложение функционирует как бета-версия, поэтому имеет ограниченное количество пользователей (около 25 000) и в нем отсутствуют такие функции, как прямые сообщения.

Проект возник в Twitter в 2019 году, а в прошлом году децентрализованная соцсеть выделилась в отдельную компанию – руководители отметили, что «независимость важна для успеха проекта». Сам Джек Дорси (бывший генеральный директор Twitter) вошел в состав совета директоров Bluesky.

Приложение работает на основе протокола соцсети с открытым кодом, который называется Authenticated Transfer Protocol или AT Protocol. В описании к программе указано, что Bluesky – это «социальная сеть», объединяющая отдельные сети в едином центре. AT Protocol построен на основе четырех главных идей: мобильность аккаунта, алгоритмичность, производительность и взаимодействие. Предполагается, что такая структура позволит легко переносить данные своего аккаунта к другому поставщику Bluesky, а также эффективнее контролировать контент, который вы видите.

Руководители проекта отмечают, что приложение создано, чтобы позволить пользователям решать, что они хотят видеть и как использовать социальные сети.

«Для разработчиков открытый рынок алгоритмов предоставит свободу экспериментировать и публиковать алгоритмы, которыми сможет пользоваться каждый. Пользователям возможность настройки канала поможет контролировать их ценнейший ресурс: внимание», — написал в прошлом месяце генеральный директор Bluesky Джей Грабер.

Грабер говорит, что необходимо разобраться с модерацией, прежде чем программа откроется для общественности: «Мы хотели с самого начала поставить в приоритет безопасность пользователей».

Курс PR-менеджмент для професіоналів. Хочете перейти на стратегічний рівень та стати PR-директором? Звісно!

Engadget предполагает, что приложение будет использовать «смесь автоматической фильтрации и модерации на уровне сервера, управляемого администраторами».