Новости Софт 20.04.2023 в 16:10

Как Twitter, но без Маска. Децентрализованное приложение Bluesky от Джека Дорси вышло на Android

Катерина Даньшина

Автор новостей

Bluesky, децентрализованная альтернатива Twitter, уже доступна для загрузок на устройствах Android (в феврале приложение появилось в App Store) – правда, как сообщает The Verge, воспользоваться им можно все еще только по предварительному приглашению.

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Скриншоты приложения демонстрируют программу, которая внешним видом очень напоминает Twitter, да и некоторые возможности дублируют функции соцсети Илона Маска. Bluesky позволяет искать других пользователей и отслеживать их обновления, создавать публикации и добавлять медиа. Приложение функционирует как бета-версия, поэтому имеет ограниченное количество пользователей (около 25 000) и в нем отсутствуют такие функции, как прямые сообщения.

Как Twitter, но без Маска. Децентрализованное приложение Bluesky от Джека Дорси вышло на AndroidКак Twitter, но без Маска. Децентрализованное приложение Bluesky от Джека Дорси вышло на AndroidКак Twitter, но без Маска. Децентрализованное приложение Bluesky от Джека Дорси вышло на Android

Проект возник в Twitter в 2019 году, а в прошлом году децентрализованная соцсеть выделилась в отдельную компанию – руководители отметили, что «независимость важна для успеха проекта». Сам Джек Дорси (бывший генеральный директор Twitter) вошел в состав совета директоров Bluesky.

Приложение работает на основе протокола соцсети с открытым кодом, который называется Authenticated Transfer Protocol или AT Protocol. В описании к программе указано, что Bluesky – это «социальная сеть», объединяющая отдельные сети в едином центре. AT Protocol построен на основе четырех главных идей: мобильность аккаунта, алгоритмичность, производительность и взаимодействие. Предполагается, что такая структура позволит легко переносить данные своего аккаунта к другому поставщику Bluesky, а также эффективнее контролировать контент, который вы видите.

Децентралізована альтернатива Twitter. Застосунок Bluesky від Джека Дорсі вже доступний в App Store (поки лише за запрошенням)

Руководители проекта отмечают, что приложение создано, чтобы позволить пользователям решать, что они хотят видеть и как использовать социальные сети.

«Для разработчиков открытый рынок алгоритмов предоставит свободу экспериментировать и публиковать алгоритмы, которыми сможет пользоваться каждый. Пользователям возможность настройки канала поможет контролировать их ценнейший ресурс: внимание», — написал в прошлом месяце генеральный директор Bluesky Джей Грабер.

Грабер говорит, что необходимо разобраться с модерацией, прежде чем программа откроется для общественности: «Мы хотели с самого начала поставить в приоритет безопасность пользователей».

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Engadget предполагает, что приложение будет использовать «смесь автоматической фильтрации и модерации на уровне сервера, управляемого администраторами».


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