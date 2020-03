Спортивный стриминговый сервис DAZN расширит покрытие на 200 стран, включая Украину

Британский стриминговый сервис DAZN, специализирующийся на показе спортивных событий (из-за чего его иногда называют «Netflix для спорта») объявил о глобальном расширении. В список из более 200 стран, куда придет DAZN, также присутствует Украина.

Сервис DAZN был основан в 2015 году, в следующем году он вышел на рынки Австрии, Германии, Швейцарии и Японии, в 2017 году — в Канаде, в 2018 — в США и Италии и в 2019 году — в Испании и Бразилии. Таким образом за четыре года с момента запуска сервис открылся менее чем в десяти странах, так что запланированное расширение является весьма значимым событием для компании.

Запуск сервиса приурочен к боксерскому поединку мексиканца Сауля Альвареса, который назначен на 2 мая 2020 года (этот боксер подписал с DAZN контракт сразу на 11 боев). Кстати, в 2019 году DAZN вел активные переговоры с украинским боксером Владимиром Кличко по поводу возвращения на ринг, предлагая баснословные деньги за контракт на несколько боев. С учетом последних событий в дивизионе супертяжеловесов (проигрыш Уайлдера Фьюри, неубедительный Джошуа, переход Усика) переговоры могут ускориться.

