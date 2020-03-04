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Спортивный стриминговый сервис DAZN расширит покрытие на 200 стран, включая Украину

Спортивный стриминговый сервис DAZN расширит покрытие на 200 стран, включая Украину

Спортивный стриминговый сервис DAZN расширит покрытие на 200 стран, включая Украину


Британский стриминговый сервис DAZN, специализирующийся на показе спортивных событий (из-за чего его иногда называют «Netflix для спорта») объявил о глобальном расширении. В список из более 200 стран, куда придет DAZN, также присутствует Украина.

Сервис DAZN был основан в 2015 году, в следующем году он вышел на рынки Австрии, Германии, Швейцарии и Японии, в 2017 году — в Канаде, в 2018 — в США и Италии и в 2019 году — в Испании и Бразилии. Таким образом за четыре года с момента запуска сервис открылся менее чем в десяти странах, так что запланированное расширение является весьма значимым событием для компании.

Запуск сервиса приурочен к боксерскому поединку мексиканца Сауля Альвареса, который назначен на 2 мая 2020 года (этот боксер подписал с DAZN контракт сразу на 11 боев). Кстати, в 2019 году DAZN вел активные переговоры с украинским боксером Владимиром Кличко по поводу возвращения на ринг, предлагая баснословные деньги за контракт на несколько боев. С учетом последних событий в дивизионе супертяжеловесов (проигрыш Уайлдера Фьюри, неубедительный Джошуа, переход Усика) переговоры могут ускориться.

В каждой стране DAZN предлагает свой набор спортивных событий, выбирая наиболее популярные виды спорта — в США это бокс и MMA, в Японии — NFL, MLB, Premier League и местные чемпионаты по бейсболу, баскетболу и футболу и т.п.

Отметим, что месячная стоимость подписки на сервис DAZN составляет порядка $20. При этом представители сервиса объявили, что будут тщательно изучать платежеспособность целевой аудитории в каждой из стран, чтобы предложить оптимальный вариант. Соответственно, украинцы могут рассчитывать на скидки.

Источник: The Verge, DAZN

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