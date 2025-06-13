«Белоснежка» с Рэйчел Зеглер возглавила топ стриминга Disney+ после провала в кинотеатрах

Римейк мультика «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер неожиданно стал хитом на стриминговой платформе Disney+. На фоне того, что фильм — один из крупнейших финансовых провалов Disney за последние годы.

11 июня «Белоснежка» дебютировала на Disney+, и сразу «захватила» чарты в 12 странах мира. Фильму как-то удалось возглавить первое место среди самых популярных фильмов сервиса, а также ряда других. Например, согласно FlixPatrol, «Белоснежка» оказалась в стриминговых чартах на четвертом месте уже на следующий день после премьеры. На JustWatch римейк сейчас третий по популярности в США, уступая лишь «Любовь и милосердие» (2014) и сиквелу «Расплата 2», который транслируется на Prime Video.

Скорее всего, на неожиданный успех в онлайне повлиял семейный характер ленты и удачный момент запуска. Возможно римейк частично вызвал интерес на фоне анимационного хита «Лило и Стич», который сейчас также в трендах стриминга.

Положительная динамика удивляет, поскольку производство фильма обошлось компании примерно в $400 млн, но в прокате он собрал всего $205 млн. В главных ролях были Рэйчел Зеглер (Белоснежка), Галь Гадот (Злая Королева) и Эндрю Бернап, который исполнил роль нового персонажа — Джонатана. И именно Рэйчел Зеглер массово захейтили зрители, а в сети создали множество уничижительных мемов.

Часть фанатов разозлил выбор актрисы латиноамериканского происхождения и ее актерские навыки. Хотя до премьеры и сама Зеглер «добавила огня» в ситуацию, когда назвала оригинал 1937 года «устаревшим», а отношения между Белоснежкой и Прекрасным Принцем — «очень странными». Еще одной причиной хейта стали ее политические заявления, связанные с израильско-палестинской войной. Это вызвало споры, особенно из-за ее сотрудничества с Галь Гадот, которая имеет произраильскую позицию.

Отдельная волна критики — относительно вида семи гномов, которые в римейке стали «волшебными существами», и Disney больше не называет их гномами. Эти изменения только подогрели дискуссию вокруг ленты еще до ее релиза.

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Несмотря на низкие оценки от критиков — — 48% на Rotten Tomatoes і рейтинг 1,6 на IMDb — аудитория оказалась более снисходительной. Зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 74%, а на проверенной аудитории — 71%. Часть пользователей хвалила песни и общую атмосферу ленты. Как видим, римейк «Белоснежки» провалился в кинотеатрах, зато на домашних экранах его восприняли гораздо теплее.

Источник: Screen Rant