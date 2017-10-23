Спустя два месяца после начала продаж смартфон Essential Phone (PH-1) подешевел на целых $200

Смартфон Essential Phone (PH-1), который был создан под руководством отца Android Энди Рубина, вне всяких сомнений, является одной из самых интересных новинок этого года, чем во многом обязан своему экрану «неправильной формы». Но, как мы уже писали, срыв изначальных сроков поставок и прочие факторы соответствующим образом отразились на продажах смартфона, и при всех своих достоинствах особой популярности он так и не снискал. И наше предположение касательно возможного снижения цены с целью оживления спроса оказалось верным.

Как сообщает The Verge, компания создателя Android Энди Рубина Essential сообщила о снижении стоимости своего первого смартфона Essential Phone, который поступил в продажу около двух месяцев назад. Напомним, пока что Essential Phone можно купить только в США (речь об официальных продажах). Так вот, теперь желающие могут приобрести новинку за $499, что соответствует скидке в размере целых $200 по сравнению с изначальной ценой.

Сама Essential, конечно же, факт плохих продаж смартфона не признает, объясняя столь щедрую скидку новой ценовой политикой, призванной сделать устройство более конкурентоспособным в сравнении с флагманами Google, Samsung и Apple.

Пользователям, которые уже купили Essential Phone по цене $699, тоже приготовили приятный подарок – подарочный ваучер на скидку в размере $200 при покупке еще одного смартфона Essential Phone или модуля 360-градусной камеры Essential 360.

Какими бы не были истинные причины, скидка весьма ощутимая и многим новое ценовое предложение может показаться весьма интересным.

Источник: The Verge