Square планирует создать аппаратный кошелёк Bitcoin

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Square намерена выпустить аппаратный кошелёк Bitcoin. Об этом заявил глава компании по аппаратному обеспечению Джесси Дорогускер. Генеральный директор Джек Дорси заявил в июне в Twitter, что компания рассматривает возможность создания такого устройства. И теперь Square приняла решение двигаться в этом направлении.

«Мы решили создать аппаратный кошелек и сервис, чтобы сделать хранение биткойнов более распространённым», — сказал Дорогускер. «Мы продолжим открыто задавать вопросы и отвечать на них. Ответ сообщества на нашу ветку об этом проекте был потрясающим — обнадеживающим, щедрым, совместным и вдохновляющим».

Джек Дорси не скрывал своего интереса к Bitcoin. В его биографии в Twitter написано только «#bitcoin». Он даже сказал, что будет продолжать заниматься темой Bitcoin, если не будет работать в Square и Twitter. Поэтому неудивительно, что больше усилий Square будет направлено на создание аппаратного кошелька для криптовалюты.

Этот аппаратный кошелек не станет первым продуктом Square, ориентированным на криптовалюту. Пользователям уже доступна возможность покупать и продавать Bitcoin в приложении Square Cash App.

Источник: The Verge