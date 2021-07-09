Новости
Square планирует создать аппаратный кошелёк Bitcoin

Square планирует создать аппаратный кошелёк Bitcoin

Square планирует создать аппаратный кошелёк Bitcoin


Компания Square намерена выпустить аппаратный кошелёк Bitcoin. Об этом заявил глава компании по аппаратному обеспечению Джесси Дорогускер. Генеральный директор Джек Дорси заявил в июне в Twitter, что компания рассматривает возможность создания такого устройства. И теперь Square приняла решение двигаться в этом направлении.

«Мы решили создать аппаратный кошелек и сервис, чтобы сделать хранение биткойнов более распространённым», — сказал Дорогускер. «Мы продолжим открыто задавать вопросы и отвечать на них. Ответ сообщества на нашу ветку об этом проекте был потрясающим — обнадеживающим, щедрым, совместным и вдохновляющим».

Джек Дорси не скрывал своего интереса к Bitcoin. В его биографии в Twitter написано только «#bitcoin». Он даже сказал, что будет продолжать заниматься темой Bitcoin, если не будет работать в Square и Twitter. Поэтому неудивительно, что больше усилий Square будет направлено на создание аппаратного кошелька для криптовалюты.

Square планирует создать аппаратный кошелёк Bitcoin

Этот аппаратный кошелек не станет первым продуктом Square, ориентированным на криптовалюту. Пользователям уже доступна возможность покупать и продавать Bitcoin в приложении Square Cash App.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить