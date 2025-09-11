США дают $11 млн за "голову" хакера из Украины

Новости IT-бизнес 11.09.2025 comment views icon

Украинского хакера внесли в список самых разыскиваемых в ЕС, а США — в США объявили за него вознаграждение до $11 млн. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

История с украинцем не такая смешная, как прошлогоднее вымогательство $125,000 французскими багетами, зато гораздо серьезнее. Следствие считает, что 28-летний украинец Владимир Тимощук был одним из главных организаторов крупной хакерской сети. За три года они похитили около $18 млрд у разных компаний мира. Тимощука связывают с атаками, проведенными с помощью вирусов-вымогателей — таких, как LockerGoga, MegaCortex и Nefilim.

Вирусы блокировали доступ к корпоративным системам, шифровали файлы и требовали выкуп под угрозой обнародовать данные. Среди известных жертв — норвежская энергетическая компания Norsk Hydro, которая потеряла $81 млн после того, как все 170 ее площадок пострадали от нападения. А вот программа MegaCortex меняла пароли Windows и шифровала файлы на ПК, угрожая обнародовать конфиденциальные данные, если выкуп не будет уплачен.

«Тимощук — серийный преступник, использующий программу-вымогатель, который атаковал ведущие американские компании, учреждения здравоохранения и крупные иностранные промышленные фирмы», — говорит прокурор США Джозеф Ночелла-младший.

Украинец, который действовал под псевдонимами Deadforz, Boba, Msfv и другими, руководил хакерскими атаками с 2018 по 2021 год. Его обвиняют не только в собственных взломах, но и в том, что он передавал вирусы-вымогатели другим киберпреступникам — за долю из полученного выкупа. Например, из программы Nefilim он получал до 20% с каждого платежа, который компании платили, чтобы вернуть доступ к своим данным.

Преступления украинского хакера были настолько масштабными, что за него взялись спецслужбы из Франции, Германии, Норвегии, Швейцарии, Украины, Великобритании и США. В рассекреченном обвинительный акт, сохраненном The Register, говорят о десятках пострадавших компаний из США и Европы — их названия не разглашаются.

Операцию координировали Европол и Евроюст, поэтому в конце концов Тимощука официально идентифицировали — теперь он в списке самых разыскиваемых лиц Европы. В США ему предъявили 7 федеральных обвинений. Среди которых — умышленное повреждение частных компьютеров и шантаж из-за утечки конфиденциальных данных. Если вину докажут, ему грозит пожизненное заключение.

Источник: TomsHardware

