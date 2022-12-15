США планируют предоставить Украине комплекты JDAM для превращения обычных бомб в «умные» — The Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Украине современное электронное оборудование, превращающее неуправляемые авиационные боеприпасы свободного падения в «умные бомбы», способные с высокой точностью поражать позиции российских войск. Об этом сообщает ресурс The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, знакомых с этим вопросом.

Речь идёт о комплектах JDAM (Joint Direct Attack Munition). Они включают устройства глобального позиционирования для обеспечения высокой точности попадания и могут быть прикреплены к различным боеприпасам. Такой комплект состоит из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится компьютер с навигационным оборудованием.

Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерционной системой наведения в паре с GPS-приёмником улучшенной точности, обеспечивая дальность действия в 15 морских миль (28 км) от точки сброса (при сбросе с больших высот на сверхзвуковых скоростях дальность увеличивается). Величина вероятного кругового отклонения, показанная на испытаниях, составляет 11 метров. Вооруженные силы США использовали эту технологию на бомбах весом до 2000 фунтов (907 кг), обычно оснащая ими бомбардировщики и истребители.

Пока что о факте передачи комплектов JDAM известно мало. Пока не до конца понятно, одобрил ли президент Байден или кто-то из его советников по национальной безопасности предложенную передачу. Также неизвестно, будут ли украинские силы использовать комплекты на самолётах или наземных видах вооружения или какие конкретные системы в украинском арсенале будут кандидатами на такое усиление.

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Украинские ВВС полагаются в основном на устаревшие реактивные самолёты советской эпохи МИГ и СУ. Пентагон ищет способы их модернизации, а не предоставлять новые западные самолёты, которые потребуют от пилотов и подразделений технического обслуживания проходить новое сложное обучение.

Источник: The Washington Post