25 млн евро на диджитализацию. ЕС поможет Украине ускорить развитие электронного правительства

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Анонсируя на прошлой неделе запуск мобильного приложения «Дія», которое за первые четыре дня загрузили более 1 млн раз, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже до конца 2020 года 50 самых популярных государственных услуг будут доступны онлайн. Помочь в достижении этой и других сопутствующих целей в рамках развития электронного правительства должны 25 млн евро, которые ЕС согласился предоставить в рамках соответствующей инициативы.

Речь о Программе поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. О подписании документа сообщил все тот же Алексей Гончарук.

Уточним, речь идет о международной технической помощи, которую ЕС согласился выделить Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации.

«Украина стремится активно внедрять часть об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Диджитализация — это, прежде всего, победа над коррупцией… никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей», — написал Гончарук в своем канале в Telegram.

Он еще раз подчеркнул, что цель его правительства — оцифровать 80% наиболее популярных государственных услуг к концу этого года, а к 2024-м иметь все 100% госуслуг онлайн.

Мы же в свою очередь вспомним, как в прошлом году в проекте бюджета на 2020 год не нашлось денег на инициативу «Государство в смартфоне». Правда, вскоре после активного обсуждения этой новости затем нас заверили, что финансирование обеспечено, хоть и не имеет явного отображения в конкретных статьях. В то же время на презентации «Дії» неоднократно подчеркивалось, что на приложение не потратили ни копейки бюджетных средств (все бесплатно сделали партнеры).

Обновлено: В Минцифре рассказали, на что конкретно планируется потратить эти деньги:

развитие мобильного приложения «Дія» (запуск цифровых версий других основных документов);

расширение сайта «Дія» и развитие образовательной платформы цифровой грамотности;

оптимизация админуслуг и их цифровизация. Реорганизация всех ЦНАП: создание на их основе офлайн-центров государственных услуг наряду с развитием службы поддержки онлайн;

усовершенствование онлайн-реестров и защищенный обмен данными между ними;

развитие широкополосного и мобильного интернета;

электронная идентификация (судя по всему, речь о проекте SmartID).

Источник: Алексей Гончарук