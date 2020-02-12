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25 млн евро на диджитализацию. ЕС поможет Украине ускорить развитие электронного правительства

25 млн евро на диджитализацию. ЕС поможет Украине ускорить развитие электронного правительства

25 млн евро на диджитализацию. ЕС поможет Украине ускорить развитие электронного правительства


Анонсируя на прошлой неделе запуск мобильного приложения «Дія», которое за первые четыре дня загрузили более 1 млн раз, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже до конца 2020 года 50 самых популярных государственных услуг будут доступны онлайн. Помочь в достижении этой и других сопутствующих целей в рамках развития электронного правительства должны 25 млн евро, которые ЕС согласился предоставить в рамках соответствующей инициативы.

Речь о Программе поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. О подписании документа сообщил все тот же Алексей Гончарук.

Уточним, речь идет о международной технической помощи, которую ЕС согласился выделить Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации.

«Украина стремится активно внедрять часть об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Диджитализация — это, прежде всего, победа над коррупцией… никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей», — написал Гончарук в своем канале в Telegram.

Он еще раз подчеркнул, что цель его правительства — оцифровать 80% наиболее популярных государственных услуг к концу этого года, а к 2024-м иметь все 100% госуслуг онлайн.

Мы же в свою очередь вспомним, как в прошлом году в проекте бюджета на 2020 год не нашлось денег на инициативу «Государство в смартфоне». Правда, вскоре после активного обсуждения этой новости затем нас заверили, что финансирование обеспечено, хоть и не имеет явного отображения в конкретных статьях. В то же время на презентации «Дії» неоднократно подчеркивалось, что на приложение не потратили ни копейки бюджетных средств (все бесплатно сделали партнеры).

Обновлено: В Минцифре рассказали, на что конкретно планируется потратить эти деньги:

  • развитие мобильного приложения «Дія» (запуск цифровых версий других основных документов);
  • расширение сайта «Дія» и развитие образовательной платформы цифровой грамотности;
  • оптимизация админуслуг и их цифровизация. Реорганизация всех ЦНАП: создание на их основе офлайн-центров государственных услуг наряду с развитием службы поддержки онлайн;
  • усовершенствование онлайн-реестров и защищенный обмен данными между ними;
  • развитие широкополосного и мобильного интернета;
  • электронная идентификация (судя по всему, речь о проекте SmartID).

Источник: Алексей Гончарук

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