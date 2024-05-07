Индийцы, заплатившие за предзаказ Tesla по $1000 в 2016 году, не получили авто — но и деньги вернуть не так просто

В апреле 2016 года Tesla открыла сайт предварительного бронирования для Индии, однако до сих пор не продает электромобили в стране, которая является третьим по величине авторынком в мире.

Одним из первых оплатил бронирование авто Вишал Гондалл — генеральный директор медицинского стартапа GoQii и давний фанат Илона Маска. На то время услуга стоила $1000 и мужчина не пожалел денег, хотя никакой ясности относительно того, начнет ли Tesla поставлять авто в Индию не было. После 7 лет тщетного ожидания Гондалл решил в конце концов отменить бронирование — и это было начало еще одного испытания. Полгода мужчина засыпал письмами Tesla и не получал ответа — возмещение в конце концов поступило, однако никаких извинений клиент не услышал.

По данным Rest of World, Вишал Гондалл — не единственный, кто попал в подобную ситуацию. Некоторые говорят, что из-за тщетного ожидания разочаровались в Tesla и в конце концов переключились на других производителей электомобилей, однако самые преданные фанаты продолжают ждать свою «прелесть».

«Было бы странно сказать, что я сделаю это снова», — говорит Амит Бхавани, основатель технического блога PhoneRadar, который забронировал Model 3 в 2016 году. «Если я увижу выставочный зал в Гайдарабаде с надлежащим сервисным центром, то возможно. Но я больше не буду доверять Маску».

Бхавани также получил свои средства не сразу — ускорению поспособствовало его видео на YouTube об отмене заказа Tesla. Он также описал свои проблемы в нескольких публикациях на X.

«Кто-то просто поставил меня впереди очереди и вернул деньги, чтобы я молчал», — сказал он. «Я узнал, что обычные люди, которые отменили бронирование, не получили деньги, а только влиятельные люди или люди с синей галочкой на тот момент».

В 2016 году решение Tesla об открытии предварительного бронирования Model 3 в Индии было воспринято с большим волнением. За несколько часов несколько известных технических и бизнес-лидеров страны забронировали авто и сообщили об этом в социальных сетях. С тех пор Маск называл каждый раз новые даты захода компании в Индию: лето 2017-го, 2019 год, и «по возможности» в середине 2023 года.

Tesla даже зарегистрировала индийскую дочернюю компанию в Бенгалуре в январе 2021 года, но официального канала для покупки автомобиля Tesla непосредственно в стране до сих пор нет.

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Когда в начале 2024 года Маск объявил о своем плане посетить Индию, многие ожидали, что Tesla наконец-то снова заговорит о производстве в стране. Однако всего за два дня до запланированной поездки Маск отменил ее, а через неделю уехал в соседний Китай.

«Люди, которые оформили бронирование примерно 8 лет назад — не те, кто волнуется о сумме в $1000», — сказал Югал Джоши, партнер международной исследовательской компании Everest Group.

Джоши добавил, что задержки в инвестициях (по слухам, в производство автомобилей и создание гигафабрики) и недавняя отмена поездки Маска в Индию в сочетании с его «близостью к Китаю» усложняют ситуацию в и без того неопределенной среде.

Еще несколько лет назад веб-сайт Tesla показывал кнопку отмены, когда потенциальный клиент входил в систему, однако эту опцию сейчас убрали и заменили идентификатором электронной почты, говорит соучредитель интернет-сообщества Tesla Club India Никила Чаудхари. Сообщество имеет более 18 600 подписчиков на X и, среди прочего, занимается тем, что помогает людям отменить бронирование на электромобили Tesla. Иногда приходится охотиться на сотрудников автопроизводителя в LinkedIn, чтобы отозвать заявку.

Варун Кришнан, основатель технического блога FoneArena, утверждает, что является первым человеком, который забронировал Model 3 в Индии. Он рассказал Rest of World, что получил возмещение в размере $1000 в январе 2022 года после нескольких месяцев общения с сотрудниками Tesla в Гонконге и Калифорнии.

Возврат Tesla с поправкой на инфляцию должен составить $1300 в 2024 году, однако компания возвращает по $1000.

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«Мы шутим о том, сколько бы стоили эти $1000, если бы мы вместо этого инвестировали в акции Tesla», — сказал Гондал, который сейчас ездит на Audi e-tron.

В апреле 2016 года акция Tesla стоила $16 за штуку, а сейчас выросла в 10 раз.

В течение многих лет главной проблемой Tesla в Индии была непомерная импортная пошлина, которая почти удваивает цены на автомобили. 15 марта правительство Индии предложило уменьшить ее на 15% — на автомобили стоимостью $35 000 при 8 000 единиц в год, если производители наладят местное производство в течение трех лет.

Согласно отчету Financial Times, Tesla планирует отправить сотрудников из США для поиска места создания гигафабрики в Индии стоимостью до $3 миллиардов. Также компания «ищет либерализованный режим пошлины», говорит Махеш Мурти, основатель фонда венчурной компании Seedfund и компании цифрового маркетинга Pinstorm. Мерти предварительно забронировал две Model 3 в 2016 году, но не добивался возмещения, поскольку считает, что Tesla оптимистично настроена в отношении Индии, просто обстоятельства пока не складываются. По словам Мерти, члены Общества индийских производителей автомобилей «интенсивно лоббировали недопуск Tesla».

Анкур Бисен, старший партнер консалтинговой фирмы Technopak, говорит, что рынок находится в несколько ином состоянии, чем тогда, когда Tesla планировала войти в индийскую экосистему.

«2016 год был совершенно другой эпохой в отношении зрелости электромобилей. Кроме Tesla, мы никого не знали».

По словам Югала Джоши из Everest Group, одержимость индийцев Tesla согласуется с мировой тенденцией. Он сказал, что компания «опережала свои аналоги минималистичным дизайном, функциями, внедрением технологий и сосредоточенностью на опыте вождения».

«Владелец Tesla может выглядеть круто и выделяться. Люди с деньгами могут потратить целое состояние только на эти два аспекта».

По материалам Rest of World

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