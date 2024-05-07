«Почти уволили»: у менеджера сообщества Helldivers 2 в Discord были неприятности из-за комментариев ситуации с PSN

Менеджер сообщества игроков Helldivers 2 в Discord с ником Spitz вдруг перестал публиковать комментарии после ситуации, сложившейся на выходных вокруг игры. Напомним, Sony пришлось отменить решение об обязательном привязку Helldivers 2 на ПК к учетной записи PlayStation Networkнедоступной во многих странах, из-за давления пользователей.

Похоже, комментируя ситуацию, Spitz сказал что-то такое, что возмутило руководство. В понедельник он вернулся на канал и ответил на вопросы об увольнении.

«Почти, не совсем. Оказалось, что издатели не любят говорить людям о негативных отзывах и возврате игры и денег. Но я все еще здесь и рад, что мы все изменили ситуацию».

На выходных Spitz говорил разгневанным членам канала Discord, что негативные отзывы Steam были бы более эффективным способом воздействия на Sony, и что разработчики игры Arrowhead не довольны тем, как повернулись дела.

«Игроки, которые выражают свое недовольство из-за обзоров, возмещений и т. Д., Придают нам больше веса в обсуждении с Sony. Мне больно наблюдать за падением популярности игры в рейтингах, но обсуждение продолжается, и мы на стороне игроков в этой борьбе», — написал Шпиц в субботу.

Фактически, менеджер сообщества, который пришел на эту должность из нее, публично поддержал пользователей от имени Arrowhead и призвал к некоторым действиям. Вероятно, у него не было на это полномочий или его действия не понравились Sony, но он долгое время не писал в сообществе. Точно не известно, что означает статус «почти» в отношении увольнения, но он может включать какие-то ограничения.

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Источник: PC Gamer