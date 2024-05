Редактор модов The Witcher 3 REDkit выйдет 21 мая — он будет бесплатным для всех владельцев The Witcher 3: Wild Hunt на ПК

CD Projekt RED объявила, что расширенный редактор модов The Witcher 3 REDkit выйдет 21 мая 2024 года. Редактор на основе движка игры будет доступен бесплатно для всех, кто владеет The Witcher 3: Wild Hunt на ПК.

Списки желающих заказать Witcher 3 REDkit доступны в Steam, GOG и Epic Games Store. Те авторы модов, которым очень хочется опробовать инструмент, могут получить доступ к тестовой версии в Steam.

Mark your calendars — The Witcher 3 REDkit, an extensive mod editor based on the game’s engine, releases on May 21st, 2024! ⚙

It will be available for free for everyone who owns The Witcher 3: Wild Hunt on PC.

— The Witcher (@witchergame) May 7, 2024