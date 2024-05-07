Новости Игры 07.05.2024 в 16:25 comment views icon

Редактор модов The Witcher 3 REDkit выйдет 21 мая — он будет бесплатным для всех владельцев The Witcher 3: Wild Hunt на ПК

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Андрей Русанов

Автор сайта

CD Projekt RED объявила, что расширенный редактор модов The Witcher 3 REDkit выйдет 21 мая 2024 года. Редактор на основе движка игры будет доступен бесплатно для всех, кто владеет The Witcher 3: Wild Hunt на ПК.

Списки желающих заказать Witcher 3 REDkit доступны в Steam, GOG и Epic Games Store. Те авторы модов, которым очень хочется опробовать инструмент, могут получить доступ к тестовой версии в Steam.

Редактор модов предоставит более широкие возможности для создателей, в том числе и создание квестов. Инструментарий близок к тому, которым пользовались разработчики игры. Релиз может предоставить «новое дыхание» Witcher 3, созданной 9 лет назад. Также REDkit позволит редактировать и контент самой игры или интегрировать в него новые элементы.

Тем не менее поддержка редактора модов да и собственно самих модов остается эксклюзивом ПК. В отличие от Bethesda, CD Projekt RED не имеет планов их продвижения на консолях. Также не будет лишним напомнить, что 17 мая CDPR перестанет поддерживать «Ведьмака 3» на Windows 7 и 8.1 — игра продолжит работать, но перестанет получать официальные патчи. Компания анонсировала редактор модов осенью в 2023 году.

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Бесплатный редактор модов для «Ведьмака 3» от CDPR — страница в Steam и детали бета-теста


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