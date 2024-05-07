Google бесплатно будет обучать создавать чат-боты с помощью Gemini. Нужно только знание Python

Корпорация Google запустила регистрацию для участия в бесплатной программе Startup School: Gen AI. Программа бесплатная и направлена на создание приложений, агентов и чат-ботов с помощью искусственного интеллекта Gemini.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в блоге Google.

Программу разработали эксперты Google Cloud и Google for Startups. Она является одной из инициатив в комплексной серии глобальных практических тренингов Google, созданных в соответствии с потребностями стартапов и команд, которые стремятся революционизировать свой бизнес с помощью инструментов искусственного интеллекта от Google.

Возможности программы

4 недели практических занятий под руководством экспертов Google.

под руководством экспертов Google. Возможность создать чат-бота с нуля при поддержке экспертов Google.

при поддержке экспертов Google. Бесплатный доступ к Cloud Skills Boost для выполнения лабораторных работ.

для выполнения лабораторных работ. Доступ к экспертам Google AI для постановки вопросов.

Для кого

Для практикующих специалистов (разработчиков и специалистов по обработке данных).

Для руководителей направлений стартапов (CPO, CTO, CEO), которые хотят научиться использовать генеративный и разговорный ИИ для стимулирования роста бизнеса. Требования Среди главных требований — желательно чтобы участники знали Python (понадобится для занятий, начиная со 2-й недели). Предыдущий опыт работы с Google Cloud Platform не нужен, поскольку программа охватывает уровни от начального до продвинутого. Занятия проводятся на английском языке.

Когда и где?

Программа будет продолжаться 4 недели: с 21 мая по 13 июня 2024 года .

. Все занятия будут транслироваться онлайн в прямом эфире.

в прямом эфире. Можно выбрать удобное для себя время : 11:00 или 20:00 по киевскому времени.

: 11:00 или 20:00 по киевскому времени. Каждую неделю будет два занятия по полтора часа.

Больше информации и регистрация для всех желающих — по ссылке.

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