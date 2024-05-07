Google бесплатно будет обучать создавать чат-боты с помощью Gemini. Нужно только знание Python

Корпорация Google запустила регистрацию для участия в бесплатной программе Startup School: Gen AI. Программа бесплатная и направлена на создание приложений, агентов и чат-ботов с помощью искусственного интеллекта Gemini.
Об этом говорится в сообщении, размещённом в блоге Google.
Программу разработали эксперты Google Cloud и Google for Startups. Она является одной из инициатив в комплексной серии глобальных практических тренингов Google, созданных в соответствии с потребностями стартапов и команд, которые стремятся революционизировать свой бизнес с помощью инструментов искусственного интеллекта от Google.
Возможности программы
- 4 недели практических занятий под руководством экспертов Google.
- Возможность создать чат-бота с нуля при поддержке экспертов Google.
- Бесплатный доступ к Cloud Skills Boost для выполнения лабораторных работ.
- Доступ к экспертам Google AI для постановки вопросов.
Для кого
- Для практикующих специалистов (разработчиков и специалистов по обработке данных).
- Для руководителей направлений стартапов (CPO, CTO, CEO), которые хотят научиться использовать генеративный и разговорный ИИ для стимулирования роста бизнеса.
Требования
Среди главных требований — желательно чтобы участники знали Python (понадобится для занятий, начиная со 2-й недели).
Предыдущий опыт работы с Google Cloud Platform не нужен, поскольку программа охватывает уровни от начального до продвинутого.
Занятия проводятся на английском языке.
Когда и где?
- Программа будет продолжаться 4 недели: с 21 мая по 13 июня 2024 года.
- Все занятия будут транслироваться онлайн в прямом эфире.
- Можно выбрать удобное для себя время: 11:00 или 20:00 по киевскому времени.
- Каждую неделю будет два занятия по полтора часа.
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