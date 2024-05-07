Новости Технологии 07.05.2024 в 17:08 comment views icon
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Google бесплатно будет обучать создавать чат-боты с помощью Gemini. Нужно только знание Python

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Корпорация Google запустила регистрацию для участия в бесплатной программе Startup School: Gen AI. Программа бесплатная и направлена на создание приложений, агентов и чат-ботов с помощью искусственного интеллекта Gemini.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в блоге Google.

Программу разработали эксперты Google Cloud и Google for Startups. Она является одной из инициатив в комплексной серии глобальных практических тренингов Google, созданных в соответствии с потребностями стартапов и команд, которые стремятся революционизировать свой бизнес с помощью инструментов искусственного интеллекта от Google.

Возможности программы

  • 4 недели практических занятий под руководством экспертов Google.
  • Возможность создать чат-бота с нуля при поддержке экспертов Google.
  • Бесплатный доступ к Cloud Skills Boost для выполнения лабораторных работ.
  • Доступ к экспертам Google AI для постановки вопросов.

Для кого

  • Для практикующих специалистов (разработчиков и специалистов по обработке данных).
  • Для руководителей направлений стартапов (CPO, CTO, CEO), которые хотят научиться использовать генеративный и разговорный ИИ для стимулирования роста бизнеса.

Требования

Среди главных требований — желательно чтобы участники знали Python (понадобится для занятий, начиная со 2-й недели).

Предыдущий опыт работы с Google Cloud Platform не нужен, поскольку программа охватывает уровни от начального до продвинутого.

Занятия проводятся на английском языке.

Когда и где?

  • Программа будет продолжаться 4 недели: с 21 мая по 13 июня 2024 года.
  • Все занятия будут транслироваться онлайн в прямом эфире.
  • Можно выбрать удобное для себя время: 11:00 или 20:00 по киевскому времени.
  • Каждую неделю будет два занятия по полтора часа.
Больше информации и регистрация для всех желающих — по ссылке.
Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


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