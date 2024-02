Stability AI анонсировала Stable Diffusion 3 — ИИ-генератор изображений «следующего поколения»

Компания Stability AI анонсировала Stable Diffusion 3 — модель синтеза изображений «следующего поколения». Она «использует наработки своих предшественников, генерируя детальные, многопредметные изображения с улучшенным качеством и точностью по текстовому описанию».

Stability заявляет, что семейство моделей Stable Diffusion 3 (которое берет текстовые описания, называемые «подсказками», и превращает их в соответствующие изображения) имеет от 800 миллионов до 8 миллиардов параметров. Этот диапазон позволяет запускать различные версии модели локально на разных устройствах `от смартфонов до серверов. Количество параметров примерно соответствует возможностям модели с точки зрения того, сколько деталей она может сгенерировать. Более крупные модели также требуют больше VRAM на графических ускорителях для запуска, передаёт ArsTechnica.

Stability создает прогрессивные модели генерации изображений ИИ с 2022 года: Stable Diffusion 1.4, 1.5, 2.0, 2.1, XL, XL Turbo, а теперь и 3. Компания сделала себе имя как более открытая альтернатива проприетарным моделям синтеза изображений, таким как DALL-E 3 от OpenAI, хотя и не без споров относительно использования защищенных авторским правом учебных данных, предвзятости и возможности злоупотреблений. Модели Stable Diffusion можно запускать локально и тонко настраивать для изменения результатов.

Генеральный директор Stability Эмад Мостак написал на X:

Some notes:

— This uses a new type of diffusion transformer (similar to Sora) combined with flow matching and other improvements.

— This takes advantage of transformer improvements & can not only scale further but accept multimodal inputs..

— More technical details soon

— Emad (@EMostaque) February 22, 2024