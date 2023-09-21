OpenAI анонсировла DALL-E 3 ─ интеграция ChatGPT и улучшенные методы безопасности

OpenAI анонсировала третью версию своей генеративной платформы визуального искусства DALL-E. Нова версия позволяет использовать ChatGPT для создания описаний и включает больше опций безопасности.

DALL-E преобразует текстовые описания в изображения, но версия DALL-E 2 все еще ошибалась, часто игнорируя конкретные формулировки. По словам исследователей OpenAI, последняя версия гораздо лучше понимает контекст.

Новой функцией DALL-E 3 является интеграция с ChatGPT. Благодаря этому пользователям не нужно придумывать детальное описание самостоятельно, а можно попросить одну модель ИИ придумать текст для другого ИИ. DALL-E лучше работает с более длинными предложениями.

При разработке DALL-E 3 компания OpenAI уделила большое внимание вопросам безопасности для предотвращения создания непристойных или потенциально ненавистнических изображений. OpenAI заявила, что работала с внешними «красными командами» (которые намеренно пытались взломать систему), и полагалась на классификаторы ввода (способ научить языковые модели игнорировать определенные слова). Это позволит избежать использования слишком откровенных или жестоких описаний. DALL-E 3 также не сможет воссоздавать изображения общественных деятелей, если в подсказке конкретно упоминается имя. Кроме того, DALL-E 3 обучена отказываться от создания изображений в стиле ныне живущих художников.

Новая версия DALL-E 3 сначала будет выпущена для пользователей ChatGPT Plus и ChatGPT Enterprise ─ в октябре. Осенью она также станет доступной для исследовательских лабораторий и API сервисов. OpenAI не сообщила, когда будет выпущена бесплатная общедоступная версия.

Источник: The Verge