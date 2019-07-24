Стали известны цены геймерского смартфона ASUS ROG Phone 2: от $500 до $1900

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Представляя в понедельник свой новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 2, который явно адресован хардкорным геймерам и энтузиастам Android, производитель скромно умолчал о ценах и сроках начала продаж. Но вот сейчас в Китае открыли предзаказы, благодаря чему можно восполнить этот недостаток информации.

Как известно, у смартфона ASUS ROG Phone 2 будет целых шесть версий. На крупнейшей китайской онлайн-площадке JD.com уже доступны для заказа четыре из шести заявленных вариантов. Для всех датой отправки указано 31 июля.

Итак, базовая версия ASUS ROG Phone 2, оснащенная 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, предлагается за ¥3499 (~$509). Специальная версия Enjoy Peace in Beijing с теми же объемами памяти обойдется чуть дороже — в $537. Чем версия Enjoy Peace in Beijing отличается от обычной, пока загадка.

Конфигурация ASUS ROG Phone 2 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ скоростной флэш-памяти UFS 3.0 оценивается уже в $870 и $900 в версии Enjoy Peace in Beijing.

Позже в продажу поступят еще две специальные версии: ASUS ROG Phone 2 Extreme Edition за $1162 и ROG Phone 2 Esports Armor за впечатляющие $1900. Специальное издание Esports Armor будет поставляться в особом чемоданчике с набором игровых аксессуаров и зарядным устройством мощностью 30 Вт.

Напомним, смартфон ASUS ROG Phone 2 получил экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, SoC Snapdragon 855 Plus, сдвоенную основную камеру на фотомодулях разрешением 48 (Sony IMX586) и 13 Мп (угол обзора 125 °), фронтальную на 24 Мп и аккумулятор 6000 мА•ч, которого хватает на 7 часов игры в PUBG.

Особенности и подробные характеристики ASUS ROG Phone 2 вы можете узнать в нашем анонсе. О ценах и сроках появления ASUS ROG Phone 2 в Украине мы сообщим, как только эти данные станут известны.

Источник: Gizmochina и JD.com