Новости Игры 12.06.2023 в 10:11

Starfield — 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Bethesda провела мероприятие Starfield Direct, посвященное исключительно грядущей игре Starfield. Это долгожданный проект в жанре RPG, который геймдиректор Тодд Ховард охарактеризовал как «Skyrim в космосе». И ещё примечательно, что это будет первая новая игровая вселенная Bethesda за 25 лет.

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В рамках 45-минутной презентации Starfield Direct компания Bethesda поделилась подробностями о городах и поселениях в игре, деревьях навыков, улучшениях и космических боях. Также были опубликованы системные требования Starfield.

Основной сюжет сосредоточен на группе исследователей космоса Constellation. Столица New Atlantis, по словам Bethesda, является самым большим городом, который она когда-либо создавала. Здесь можно будет встретить множество неигровых персонажей (NPC), которые просто живут своей жизнью, найти квесты, прослушать различные диалоги.

Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

В Starfield будет более 1000 планет, доступных для посещения игроками, исследования, обустройства аванпостов. Планеты различаются внешним видом и гравитацией, что повлияет на некоторые аспекты игры. Космическое пространство будет не совсем пустым. Здесь предстоит перемещаться по полям астероидов и исследовать заброшенные корабли.

Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

Создание персонажей также является важной частью Starfield и системы навыков игры. В системе генерации персонажей доступно множество параметров индивидуальной настройки, включая форму шрамов и зубов, черт характера и др. Каждый раз при повышении уровня игрок получает очко навыков, позволяющее разблокировать навыки, а ранги открываются через испытания. Всего существует пять различных деревьев навыков с четырьмя рангами для каждого навыка.

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Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

Корабль является ключом к навигации. Игрок сможет покупать корабли и настраивать их с помощью приобретаемых улучшений. Некоторые из членов Constellation могут путешествовать вместе с игроком на корабле, и у каждого компаньона есть уникальные цепочки квестов. Также можно нанять дополнительный экипаж.

Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

Корабли включают настраиваемую систему питания, которая позволяет повысить скорость корабля или усилить орудия и щиты. После повреждения вражеского корабля его можно разграбить, разобрать или взять на абордаж. Также вражеский корабль можно взять под контроль и сделать его частью собственного флота.

Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

Аванпосты на планетах могут собирать ресурсы, пока игрок странствует по космосу и занимается другими делами. Полученные ресурсы можно использовать для создания предметов, включая различные модификации к оружию.

Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

Ещё Bethesda упомянула возможность получения сверхъестественных способностей, а также о выходе расширения Shattered Space. Игра Starfield выйдет 6 сентября на платформах Xbox Series X/S и ПК. Она уже доступна для предварительного заказа в Steam (1699 грн за стандартную версию и 2499 грн за версию DIGITAL PREMIUM) и Xbox (1795 грн за стандартную версию и 2560 грн за версию Premium Edition). При оформлении предзаказа можно получить набор внутриигровых бонусных скинов. Коллекционное издание Starfield Constellation Edition предложит ранний доступ к игре (за 5 дней до официального релиза) и часы Starfield Chronomark Watch, фигурирующие в игре.

Starfield – 45 минут геймплея, системные требования и детали предзаказа огромной космической RPG от Bethesda

Системные требования Starfield

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 22H2 (10.0.19045)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
  • DirectX: Версии 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Место на накопителе: 125 ГБ (требуется SSD)

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 10/11 с обновлениями
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
  • Оперативная память: 16 GB
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
  • DirectX: Версии 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Место на накопителе: 125 ГБ (требуется SSD)

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