ЦОД будут потреблять 70% памяти в 2026 году: дефицит ударит по авто и электронике

Технологические СМИ уже несколько месяцев бьют тревогу из-за недостатка оперативной памяти, SSD и жестких дисков. Главный драйвер проблемы — взрывной спрос на ИИ. Согласно новому отчету, в 2026 году дата-центры будут потреблять до 70% всей памяти, производимой в мире. Ситуация быстро меняется. Об этом свидетельствует материал The Wall Street Journal, который подробно описывает, насколько критичным стал дефицит памяти и как его последствия распространятся далеко за пределы ИТ-индустрии.

WSJ предупреждает, что экспоненциальный рост спроса на память почти гарантированно ударит по автомобильной отрасли, телевизорам и потребительской электронике. Издание даже сравнивает ситуацию в автопроме с задержками производства времен Covid — опытом, который отрасль хорошо помнит.

Хотя автомобили и большинство бытовых устройств используют относительно старые типы памяти, производители RAM уже сократили или полностью свернули выпуск устаревших чипов. Аналитик Counterpoint Research MS Hwang описывает ситуацию без прикрас: «надо покупать билет на самолет и прямо сейчас выбивать квоты у производителей». По его словам, производственные мощности на 2028 год уже распроданы, не говоря о текущем году.

Оперативную память сегодня используют почти везде. Из-за этого даже телевизоры, Bluetooth-колонки, приставки, «умные» холодильники и другая техника могут существенно подорожать. Маржа в этих сегментах минимальна, и резкий рост цены одного ключевого компонента означает либо убытки для производителей, либо перекладывание расходов на покупателей — при условии, что память вообще удастся купить.

В отличие от привычных колебаний цен на компоненты, на этот раз проблема не выглядит временной. Hwang прогнозирует, что RAM может составлять до 10% стоимости большинства электроники и до 30% себестоимости смартфонов.

IDC уже обновила прогноз на 2026 год: продажи смартфонов могут упасть на 5%, ПК — на 9%. Компания называет текущую ситуацию «постоянным перераспределением» производственных мощностей в пользу ИИ-дата-центров. Аналитик TrendForce Аврил Ву соглашается:

«Я слежу за рынком памяти почти 20 лет, и на этот раз все действительно иначе… Это самый сумасшедший период за все время».

