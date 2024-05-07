Новости Наука и космос 07.05.2024 в 12:52 comment views icon

Starliner не взлетел: первый пилотируемый полет космического корабля Boeing отменен из-за проблем с кислородным клапаном

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Очередную попытку запуска могут назначить уже на пятницу, однако задержки стали типичными для миссии из-за постоянных проблем с разработкой космического корабля.

NASA перенесло запуск Starliner — первого космического корабля Boeing с экипажем, который должен был добраться до МКС. Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс уже находились внутри, когда было принято решение об отмене полета из-за вероятных проблем с клапаном регулирования давления кислорода.

Starliner не злетів: перший пілотований політ космічного корабля Boeing скасовано через проблеми з кисневим клапаном
Капсула Starliner на верхушке ракеты Atlas V на стартовой площадке станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде 4 мая. Фото: Терри Ренна/AP

Клапан, о котором идет речь, находится на топливном баке во второй ступени ракеты Atlas V. По словам гендиректора компании-производителя ракеты United Launch Alliance, иногда клапаны могут находиться в таком положении, когда начинают «жужжать», быстро открываясь и закрываясь — сейчас инженеры должны уточнить, насколько опасна эта проблема и требует ли клапан замены, поэтому ракету откатят от стартовой площадки.

«Прекращаем сегодняшнюю попытку запуска», — написал в Twitter глава NASA Билл Нельсон. «Как я уже говорил ранее, первоочередным приоритетом NASA является безопасность. Мы отправимся, когда будем готовы».

Цель Boeing — стать второй частной компанией, которая сможет обеспечить транспортировку экипажа к и с МКС, наряду со SpaceX. Компания Илона Маска впервые достигла станции в 2020 году со своей капсулой Dragon, которая фактически завершила почти десятилетие зависимости США от российских космических ракет.

Астронавти NASA Суні Вільямс (ліворуч) та Бутч Вілмор перед випробувальним польотом Boeing Starliner. Фото: Террі Ренна/AP
Астронавты NASA Суни Уильямс (слева) и Бутч Уилмор перед испытательным полетом Boeing Starliner. Фото: Терри Ренна/AP

Изначально первый испытательный полет Starliner без экипажа планировали на 2015 год, но в итоге отложили на 4 года. В конце концов, когда запуск состоялся, программные сбои вызвали перезапуск двигателей — корабль потратил много топлива, поэтому так и не достиг МКС. Вторая попытка, изначально запланированная на август 2021 года, но запущенная только в мае 2022 года, в целом завершилась успешно — хотя возникали некоторые вопросы относительно производительности определенных двигателей и системы охлаждения Starliner.

В конце концов, когда Atlas V с пилотируемым Starliner достигнет орбиты, космический корабль запустит собственные двигатели и за 24 часа должен добраться до космической станции. Астронавты проведут там около недели, тогда как корабль будет оставаться пристыкованным к МКС. После этого они вернутся домой на борту Starliner, который, как ожидается, приземлится на парашюте в одном из нескольких определенных мест на юго-западе США.

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Источник: Space.com, CNN, BBC


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