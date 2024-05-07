Starliner не взлетел: первый пилотируемый полет космического корабля Boeing отменен из-за проблем с кислородным клапаном

Очередную попытку запуска могут назначить уже на пятницу, однако задержки стали типичными для миссии из-за постоянных проблем с разработкой космического корабля.

NASA перенесло запуск Starliner — первого космического корабля Boeing с экипажем, который должен был добраться до МКС. Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс уже находились внутри, когда было принято решение об отмене полета из-за вероятных проблем с клапаном регулирования давления кислорода.

Клапан, о котором идет речь, находится на топливном баке во второй ступени ракеты Atlas V. По словам гендиректора компании-производителя ракеты United Launch Alliance, иногда клапаны могут находиться в таком положении, когда начинают «жужжать», быстро открываясь и закрываясь — сейчас инженеры должны уточнить, насколько опасна эта проблема и требует ли клапан замены, поэтому ракету откатят от стартовой площадки.

«Прекращаем сегодняшнюю попытку запуска», — написал в Twitter глава NASA Билл Нельсон. «Как я уже говорил ранее, первоочередным приоритетом NASA является безопасность. Мы отправимся, когда будем готовы».

Цель Boeing — стать второй частной компанией, которая сможет обеспечить транспортировку экипажа к и с МКС, наряду со SpaceX. Компания Илона Маска впервые достигла станции в 2020 году со своей капсулой Dragon, которая фактически завершила почти десятилетие зависимости США от российских космических ракет.

Изначально первый испытательный полет Starliner без экипажа планировали на 2015 год, но в итоге отложили на 4 года. В конце концов, когда запуск состоялся, программные сбои вызвали перезапуск двигателей — корабль потратил много топлива, поэтому так и не достиг МКС. Вторая попытка, изначально запланированная на август 2021 года, но запущенная только в мае 2022 года, в целом завершилась успешно — хотя возникали некоторые вопросы относительно производительности определенных двигателей и системы охлаждения Starliner.

В конце концов, когда Atlas V с пилотируемым Starliner достигнет орбиты, космический корабль запустит собственные двигатели и за 24 часа должен добраться до космической станции. Астронавты проведут там около недели, тогда как корабль будет оставаться пристыкованным к МКС. После этого они вернутся домой на борту Starliner, который, как ожидается, приземлится на парашюте в одном из нескольких определенных мест на юго-западе США.

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Источник: Space.com, CNN, BBC