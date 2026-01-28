Starlink переводит абонентов тарифа за $10 в режим с ограниченной скоростью за $5

Starlink начинает постепенно переводить пользователей на более дорогие базовые тарифные планы. После отмены «жилого» тарифа Residential за $40 со стандартным комплектом, компания теперь избавляется и от самого дешевого плана для антенны Mini.





Компания начала процесс изъятия самой дешевой ежемесячной платы среди полноскоростных тарифов спутникового интернета. Этот план стоит всего $10 в месяц и является самой низкой ценой, за которую можно пользоваться Starlink со скоростью загрузки до 100 Мбит/с в режиме роуминга. Тариф Starlink Roam за $10 в месяц был введен менее года назад и изначально предназначался для владельцев антенны Mini, которые нуждаются в спутниковом интернете только время от времени — как резервное решение в местах без мобильного покрытия. Он включает 10 ГБ данных на полной скорости и оплату $2 за каждый дополнительный гигабайт. На практике этого оказалось достаточно для многих пользователей, которые не стали переходить на более дорогой тариф Roam за $50 в месяц.

Starlink это не устраивает, и компания начала предупреждать пользователей тарифа за $10, что они будут автоматически переведены в режим Standby за $5 в месяц, поскольку их характер использования указывает, что этого режима им хватает. Впрочем, Standby Mode не является полноценным тарифом. Ранее это была бесплатная опция, которая позволяла пользователям Starlink не иметь никакого лимита данных, но при необходимости приостанавливать и возобновлять услугу после завершения контракта. Впоследствии Starlink превратила бесплатную функцию Pause в платный режим Standby за $5 в месяц и заявила, что предлагает неограниченный низкоскоростной доступ к интернету в качестве компенсации.

Однако скорость в этом режиме крайне низкая — около 1 Мбит/с на загрузку и 0,5 Мбит/с на отправку данных, чего хватает разве что для периодической проверки электронной почты. Теперь Starlink также переведет тариф Roam за $10 с 10 ГБ полноскоростных данных в режим Standbyз неограниченным доступом на скорости 1 Мбит/с — через 30 дней после получения соответствующего уведомления пользователями. Кроме этого тарифа, Starlink недавно прекратила предлагать и план за $40 в месяц, который был самым дешевым жилым тарифом Residential. Его временно перевели в линейку Roam только для отдельных пользователей, после чего полностью убрали.

В то же время компания удвоила объем данных в базовом роуминговом тарифе за $50 и снизила цену на антенну Mini на 20% в качестве компенсации. В итоге, менее чем через 30 дней самым дешевым тарифом спутникового интернета Starlink станет не план Roam за $10 с 10 ГБ на полной скорости, а базовый роуминговый тариф за $50 в месяц, который предлагает 100 ГБ данных и неограниченный доступ на низкой скорости после исчерпания лимита.





Источник: NotebookChack