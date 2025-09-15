banner
Эксперты: Илон Маск сделает Starlink мобильным оператором

Вадим Карпусь

SpaceX сотрудничает с мобильными операторами, такими как T-Mobile, чтобы расширить зону действия сотовых сетей с помощью спутникового интернета Starlink. Но, по данным Washington Post, компания имеет значительно более амбициозные планы, чем просто оставаться партнером. На прошлой неделе SpaceX осуществила масштабную покупку частотного спектра. И теперь многие ожидают, что компания Илона Маска выйдет на рынок мобильных сетей уже под собственным брендом.

В прошлый понедельник появилась информация, что SpaceX завершает сделку со спутниковой компанией EchoStar, материнской компанией Dish Network, на приобретение спектра стоимостью $17 млрд. Все указывает на то, что компания стремится использовать эти частоты для развития 5G-сети Starlink. Предполагается, что цель — перевести спутниковую связь со смартфонами с уровня только аварийных сервисов или доступа в отдаленных районах до полноценной мобильной сети.

Маск не стал опровергать эти слухи. В подкасте All-In он заявил, что новоприобретенный спектр позволит компании обеспечить «высокоскоростное подключение» напрямую от спутников к мобильным устройствам, хотя для развертывания этой инфраструктуры понадобится минимум два года.

«В результате вы сможете смотреть видео где угодно со своего телефона», — сказал он.

Это большой скачок по сравнению с нынешними возможностями Starlink, которые пока ограничены лишь отправкой и приемом текстовых сообщений. Компания планирует в ближайшее время добавить возможность голосовых звонков. Относительно заявленных двух лет — стоит воспринимать это осторожно, учитывая историю Маска со слишком оптимистичными прогнозами, но по крайней мере это демонстрирует финальную цель компании.

Относительно перспектив стать прямым конкурентом AT&T, T-Mobile и Verizon, Маск не исключил такой возможности. Он отметил, что покупка мобильного оператора, например Verizon, в будущем «не исключена». По данным Washington Post, Starlink пока не имеет достаточного спектра для работы в городских зонах, где объемы трафика колоссальные, а конкуренты имеют серьезное инфраструктурное преимущество. Поэтому для выхода на эти рынки компании может понадобиться приобретение уже существующего оператора, а не развертывание собственной сети с нуля.

Если SpaceX пойдет по этому пути, вряд ли это повлечет значительные регуляторные трудности при нынешней администрации. Как отмечает Washington Post, Брендан Карр, председатель Федеральной комиссии по связи, назначенный Дональдом Трампом, назвал покупку частот SpaceX «потенциальной революцией» для мобильных сетей. Поэтому не стоит ожидать жесткой проверки на предмет антимонопольных рисков, ведь главный регулятор фактически выражает поддержку этим шагам.

Источник: gizmodo

