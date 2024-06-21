SpaceX выпустила компактный терминал спутниковой связи Starlink Mini по цене $599

SpaceX представила компактную версию терминала под названием Starlink Mini, которую компания позиционирует как мобильный вариант для своих клиентов спутникового интернета.

«Starlink Mini — это компактный портативный набор, который легко помещается в рюкзак и предназначен для обеспечения высокоскоростного Интернета с низкой задержкой в пути», ─ заявляет SpaceX.

Компания предлагает «ограниченное количество» антенн Starlink Mini по цене $599 в раннем доступе. Это на $100 больше, чем базовая модель терминала Standard, которая продается вместе с услугой Residential, хотя компания стремится снизить цену.

Помимо стоимости оборудования, обслуживание Starlink Mini стоит $150 в месяц. SpaceX предлагает услугу для Mini как дополнительный пакет в размере $30 в месяц в дополнение к стандартной стоимости услуги Residential $120 в месяц.

Услугу Mini Roam «можно использовать где угодно в Соединенных Штатах», но она имеет ограничение в 50 ГБ данных в месяц. При превышении объема данных компания будет взимать дополнительную плату в размере $1 за каждый дополнительный гигабайт.

Терминал Starlink Mini по весу и размерам напоминает ноутбук. Он весит чуть больше 900 г, а размеры составляют 28,9х24,8х3,8 см. Это примерно половина размера и одна треть веса стандартного терминала Starlink.

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Starlink Mini оснащен встроенным WiFi роутером и имеет «более низкое энергопотребление», чем другие терминалы, но все еще может похвастаться скоростью загрузки более 100 Мбит/с.

В настоящее время компания «наращивает производство» Starlink Mini, и устройство «скоро будет доступно на международных рынках».

I just set it up right now and am writing this post through space. Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack. This product will change the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

Генеральный директор SpaceX Илон Маск написал, что настройка Starlink Mini заняла менее 5 минут.

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«Этот продукт изменит мир», — заявил Маск.

Источник: cnbc