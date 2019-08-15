Стартовал групповой этап The International 2019, победитель получит минимум $15 млн





Сегодня, 15 августа, в Шанхае стартовал групповой этап The International 2019, крупнейшего соревнования по Dota 2 и одного из важнейших событий в мире киберспорта. Следующие 10 дней 18 сильнейших команд со всего мира будут бороться за престижный титул чемпиона и внушительный призовой фонд, который на момент написания этих строк уже превышает $33 млн.

Среди других коллективов The International 2019 — Virtus.pro и Natus Vincere, в составе которых выступят наши соотечественники. Полный же список команд-участников турнира можно увидеть на изображении ниже.

Групповой этап чемпионата The International 2019 с выбыванием двух команд пройдет с 15 по 18 августа включительно. Напомним, из двух групп в плей-офф выйдет 16 команд (по восемь команд в верхней и нижней сетках), а основное событие разыгрывается по системе с выбыванием после двух поражений (формат Double Elimination). Матчи идут до двух побед, за исключением первых игр в нижней сетке. Гранд-финал — до трех побед.

Говоря о призовом фонде, сборы до сих пор продолжаются, так что есть все шансы, что в конечном итоге он превысит психологическую отметку в $35 млн. Вот как будут распределены призовые на команду:

Расписание и результаты матчей есть на официальном сайте Dota 2. Смотреть матчи онлайн можно на официальном Steam.tv или альтернативном Twitch, где ведутся трансляции на трех языках (английском, русском и китайском).

Источник: Dota 2