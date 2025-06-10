Стартовал Steam Next Fest 2025 — доступны демо абсурдной Baby Steps, Moonlighter 2 и сотен других игр

Steam Next Fest 2025 официально стартовал — Valve открыла июньский фестиваль новинок на платформе. Игроки снова могут бесплатно протестировать сотни демоверсий будущих игр.

Фестиваль продлится до 16 июня, после чего геймеров будет ждать большая летняя распродажа, запланированная на 26 июня. А пока рассказываем о Steam Next Fest 2025: страница мероприятия имеет удобную систему фильтров, чтобы сортировать игры по жанру, теме и другим параметрам. В этом июне Steam предлагает сотни демо: от маленьких инди-проектов до заметных тайтлов от студий с опытом.

Для тех, кто не знает «за что ухватиться» — стоит обратить внимание на подборку тайтлов, которые уже успели вызвать интерес сообщества:

Одной из таких игр на фестивале стала Mina the Hollower от Yacht Club Games, создателей Shovel Knight. Это новая приключенческая игра в стиле Game Boy, которая получила вид сверху и ту же пиксельную эстетику, что и классика жанра.

Также успела выделиться Moonlighter 2: The Endless Vault — продолжение симулятора управления магазином, но теперь в 3D. Первая часть вышла в 2018 году, а новая версия похоже сохраняет знакомые механики, добавляя больше экшена и пространства.

Фаны абсурда получили Baby Steps — новую игру от Беннета Фодди (автора Getting Over It и QWOP). Это платформер, где персонаж буквально учится ходить. Выглядит нелепо и неудобно, но в этом вся суть.

Среди более известных имен — NINJA GAIDEN: Ragebound, переносящий классическую серию в 2D-формат. За игру отвечает студия The Game Kitchen, известная готическо-религиозной Blasphemous.

Интерес игроков вызвала Ratatan — духовный наследник Patapon от ее оригинальных создателей Ratata Arts. Зато теперь в формате roguelike.

Совсем другую атмосферу предлагает Hell is Us — приключенческая RPG с паранормальными темами, которая была на PlayStation State of Play. Здесь будет акцент на исследовании, атмосфере и не совсем очевидных механиках.

Еще одна заметная игра — Dispatch, где игрок управляет агентством супергероев. Это кинематографическая повествовательная игра с уклоном в менеджмент, а не в привычный экшен.

Отдельно выделяются несколько менее масштабных, но оригинальных проектов:

Absolum — динамичная боевая игра с roguelike-элементами от команды, которая работала над DLC для Streets of Rage 4.

Consume Me — симулятор жизни о расстройстве пищевого поведения, который уже выиграл главный приз на нынешнем фестивале Game Developers Conference (GDC).

MotionRec — платформер-головоломка, где игроки записывают свои движения и воспроизводят их, чтобы преодолевать препятствия в мире, пережившем катастрофу

Morsels — roguelike, в котором надо собирать существ. Игру издает Annapurna Interactive, а арт создал автор визуального стиля Nidhogg 2.

Henry Halfhead — песочница, где вы «заселяете» предметы, как в Super Mario Odyssey, чтобы выполнять бытовые задачи.

Уже сейчас в демо можно найти десятки игр, которые обсуждают на Reddit и в сообществах. Например, некоторые упоминали лайтовые Snacko, Wish Upon A Llama, Collector’s Cove и Date Everything. Другие пользователи говорили о Shanty Town, Whimside и Evolve Lab.

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Все демоверсии относятся к разным жанрам и ориентированы на игроков с различными вкусами — так что знакомьтесь, пробуйте и советуйте другим интересные проекты. Только времени мало — событие продлится до 16 июня.

Источник: Steam