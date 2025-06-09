Геймплейный трейлер Blood of Dawnwalker от разработчиков The Witcher 3 — герой рвет головы, прыгает по крышам и ходит по стенам

Экс-разработчики The Witcher 3 из студии Rebel Wolves показали первый геймплейный трейлер своей новая RPG Blood of Dawnwalker темного фэнтези о вампирах.

Дебютный геймплей Blood of Dawnwalker показали во время Xbox Games Showcase, где также презентовали новый Call of Duty и сиквел от Obsidian. Разработчики рассказали о Коэне — главном герое, у которого есть всего 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью или отомстить отцу. Вероятно, последний сыграл ключевую роль в трагедии, которая случилась с нашим персонажем.

Причина в том, что в этой вселенной человечество деградирует до состояния покорного скота для вампиров, устроивших вечный пир. Коэн должен был стать снэком для них, но превратился в их худший кошмар. Теперь главный герой — Страж Рассвета, который днем выглядит человеком, а ночью — вампиром. Ему надо выжить и сделать выбор: сохранить свою человечность или перейти на сторону крови и тени.

В трейлере Blood of Dawnwalker видны не только боевые сцены, где главный герой отсекает врагу голову, но и прогулки по стенам. Чем-то механика напоминает паркур без физики: персонаж просто идет вверх по стене, будто гравитация для него не работает. Наверное, Коэн получил эффект из-за его гибридной природы — наполовину человека, наполовину вампира.

В трейлере заметно четкое визуальное напоминание о The Witcher 3: открытый мир, заснеженные вершины, фэнтезийная атмосфера. А еще — боевая система со знакомым фокусом на мечах, магии и теперь еще и вампирских способностях. В геймплейных сценах герой прыгает по крышам, быстро перемещается между врагами и использует вампирские силы, похожие на те, что мы видели в Dishonored.

Rebel Wolves обещает расширенную демонстрацию уже 21 июня. Во время 45-минутного мероприятия покажут около 15 минут нового геймплея с комментариями разработчиков. Студия подробнее расскажет о ключевых механиках, включая боевую систему, исследование открытого мира Vale Sangora и изменение геймплея в зависимости от времени суток.

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Пока что Blood of Dawnwalker выглядит и звучит как смесь The Witcher 3, персонаж Blade из Marvel и Dishonored. Но с собственным уклоном в моральный выбор, жесткий экшн и сеттинг темного фэнтези. Полноценная премьера — уже менее чем через два года. Игру планируют выпустить в 2026 году на PS5, Xbox Series XS и ПК (в Steam уже есть страница).

Источник: PC Gamer