Новая Silent Hill, ремастеры и «намек» на геймплей Ghost of Yotei — все, что показали на летней State of Play 2025

В ночь на 5 июня Sony провела июньский State of Play — мероприятие открыли новые IP, римейки и первый взгляд на игры, о которых было почти ничего неизвестно.

Среди представленных проектов были действительно большие — Silent Hill f и Pragmata — и вместе с тем ремейк любимой Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. И в тизере Снейка не спасла даже коробка.

Полный список анонсов State of Play 2025

Lumines Arise

Sony открыла мероприятие красочной головоломкой Lumines Arise от тех же разработчиков, что создали Tetris Effect. Игроку предстоит управлять блоками 2×2 двух цветов, которые падают сверху, чтобы создавать квадраты одного цвета. Они исчезают в ритме музыки, когда по полю проходит «таймлайн». Lumines Arise имеет более 30 уникальных уровней: от тропических джунглей до неоновых улиц Токио и космоса.

Какие платформы поддерживает: PS5, PS VR2 и ПК (Steam).

Разработчик: Enhance Games (США).

Дата релиза: осенью 2025 года.

Pragmata

Capcom представила геймплей Pragmata — научно-фантастического приключенческого экшена от третьего лица. Разработчики показали астронавта по имени Хью и девочку-андроида Диану, которая путешествует с ним. События игры будут происходить на разрушенной базе на Луне. Главные герои должны обезвредить искусственный интеллект лунной станции и вернуться на Землю.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam).

Разработчик: Capcom (Япония).

Дата релиза: 2026 год.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Romeo is a Dead Man

Абсурд, ужас и мультяшный стиль — в новом проекте Romeo is a Dead Man игрок возьмет на себя роль Ромео Старгейзера — агента ФБР, которого спасли от смерти из-за временного парадокса. Теперь он носит маску Dead Gear и охотится на преступников, нарушивших пространство-время, перемещаясь между разными вселенными.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series и ПК (Steam, но на момент написания страницы не было).

Разработчик: Grasshopper Manufacture (Япония).

Дата релиза: 2026 год (возможно).

Silent Hill f

Новый трейлер Silent Hill f показал еще больше ужасных созданий, которые гуляют по улицам вымышленного японского городка 60-х годов Эбисугаока. Главная героиня школьница Симидзу Хинако видит изуродованные тела своих знакомых, которые висят как чучела, и отбивается от мутантов в лучших традициях Silent Hill. На этот раз игра больше сосредоточена на ближнем бою и экшне по сравнению с Silent Hill 2.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam).

Разработчик: NeoBards Entertainment Limited (Гонконг)

Дата релиза: 25 сентября 2025 года.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Продолжение популярного инди-хита Bloodstained — 2.5D Metroidvania в стиле Castlevania. В самой большой карте серии игроков погрузят в Англию 16-го века еще до событий Bloodstained: Ritual of the Night. Главные герои — Леонард Брэндон (молодой воин из ордена Черных Волков) и Александр Кителер (единственный выживший рыцарь из ордена Белых Оленей). Оба становятся последней надеждой человечества перед демоническим лордом Элиасом.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam)

Разработчик: ArtPlay (Япония) под руководством Коидзи Игараши, известного создателя Castlevania.

Дата релиза: 2026 год.

Digimon Story Time Stranger

Новое Digimon-приключение — это микс цифрового и физического миров со знакомыми существами. Игроки возьмут на себя роль агента тайной организации, который путешествует между человеческим миром и цифровым миром. Он собирает и воспитывает различных Дигимонов для участия в пошаговых боях. Игра обещает историю, раскрывающую тайну краха мира, с новыми персонажами и возможностью влиять на ход событий.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam)

Разработчик: Media.Vision (Япония)

Дата релиза: 3 октября 2025 года.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Издание Final Fantasy Tactics будет включать классическую и обновленную версии с улучшенной графикой. Сюжет основан вокруг истории Рамзы Беулва, которая окружена политическими интригами и военными конфликтами в мире Ивалис.

Какие платформы поддерживает: PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S и ПК (Steam, но на момент написания страницы не было).

Разработчик: Square Enix (Япония).

Дата релиза: 30 сентября 2025 года.

Baby Steps

Игра про ходьбу — буквально. В Baby Steps надо вручную управлять ногами безработного мужчины Нейта, чтобы карабкаться вверх. Он попал в туманный мир и учится ходить заново. Геймплей напоминает популярную Getting Over It — обе игры имеют одного и того же разработчика.

Какие платформы поддерживает: PS5 и ПК (Steam)

Разработчик: независимые разработчики Гейб Кузилло, Макс Бох и Беннет Фодди (США)

Дата релиза: 8 сентября 2025 года.

Hirogami

Проект, вдохновленный искусством оригами. Главный герой мастер оригами по имени Хиро может принимать формы животных, чтобы исследовать мир. Игрок будет решать головоломки и бороться с врагами, которые угрожают его родному городку.

Какие платформы поддерживает: PS5 и ПК (Steam).

Разработчик: Bandai Namco Studios Singapore (Сингапур).

Дата релиза: 3 сентября 2025 год.

Everybody’s Golf Hot Shots

Новая часть аркадной гольф-игры с десятью уникальными регионами, погодными эффектами и бонусами за предзаказ (включая PAC-MAN в качестве игрового персонажа). Впервые эта популярная серия спортивных игр выйдет на другие платформы, кроме PlayStation.

Какие платформы поддерживает: PS5, Nintendo Switch и ПК (Steam).

Разработчик: HYDE (Япония).

Дата релиза: 5 сентября 2025 года.

Ninja Gaiden: Ragebound

2D боковой скроллер-экшн от создателей Blasphemous, возвращающий серию к ее корням с ретро-пиксельной графикой. Молодой ниндзя Кенджи Мозу защищает деревню Хаябуса от демонического вторжения. Второй персонаж — Кумори, ассасин из Черного Паутинного Клана.

Какие платформы поддерживает: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК (Steam).

Разработчик: The Game Kitchen (Испания).

Дата релиза: 31 июля 2025 года.

Cairn

Геймплей рассказывает о восхождении на гору альпинистки Аавы, которая пытается покорить неприступную вершину Ками. Игра предлагает реалистичную симуляцию скалолазания, где каждое движение требует планирования и учета физического состояния персонажа.

Какие платформы поддерживает: PS5 и ПК (Steam).

Разработчик: The Game Bakers (Франция)

Дата релиза: 5 ноября 2025 года

Mortal Kombat Legacy Kollection

Это сборник олдовых игр серии Mortal Kombat — Mortal Kombat, MK2, MK3, Ultimate MK3, MK4 и еще несколько тайтлов в новом сборнике. Коллекция содержит обновленные версии нескольких частей франшизы с дополнительным контентом и улучшениями.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

Разработчик: Digital Eclipse (США).

Дата релиза: 2025 год.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

На State of Play показали геймплей ремейка Snake Eater — знакомые сцены в новом визуале. Игра сочетает классический стелс-экшн с современной графикой и улучшенной механикой, а также в конце тизер намекает на мемы о коробке.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

Разработчик: Konami (Япония).

Дата релиза: 28 августа 2025 года.

Nioh 3

Это темное фэнтези-экшн-RPG, действие которой снова разворачивается в эпоху Сэнгоку в Японии. По сюжету, молодой воин претендует на звание сёгуна и не боится выступить против йокаев. Для этого он использует боевые стили Самурай и Ниндзя, между которыми можно свободно переключаться прямо во время боя. До 18 июня доступна демоверсия только на PS5.

Какие платформы поддерживает: PS5 и ПК (Steam).

Разработчик: Team Ninja (Япония).

Дата релиза: начало 2026 года.

Thief VR: Legacy of Shadow

Новая VR-игра о хитрости, ограблениях и изощренной скрытности. Игроки будут погружаться в темные улочки, избегать охранников и выполнять различные задания благодаря VR-движениям. Релиз ожидается в 2025 году.

Какие платформы поддерживает: PS VR2.

Разработчик: Maze Theory (Великобритания)

Дата релиза: 2025 год.

Tides of Tomorrow

Нарративное приключение с элементами выживания от первого лица, переносящее игрока в затопленный антиутопический мир Elynd, где надо бороться за выживание среди руин и под водой. Главный герой — загадочный морской путешественник просыпается без памяти. И ему не повезло стать зараженным болезнью Plastemia — следствием микропластикового загрязнения. Главному герою надо найти лекарство или он станет пластиком.

Какие платформы поддерживает: PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam)

Разработчик: DigixArt (Франция).

Дата релиза: 24 февраля 2026 года.

Sea of Remnants

Приключенческий экшен в открытом мире пиратов, где нужно плавать между островами, вступать в морские бои и встречать мифических существ. Игроки смогут взаимодействовать с более 300 персонажами.

Какие платформы поддерживает: PS5, ПК (Steam).

Разработчик: Joker Studio (Китай).

Дата релиза: 2026 год.

Sword of the Sea

Приключенческая игра с элементами экшена и платформера. В Sword of the Sea игроки исследуют сюрреалистичные волнистые ландшафты Некрополя, раскрывая тайны затерянного и оживающего океана.

Какие платформы поддерживает: PS5 и ПК (Steam)

Разработчик: Giant Squid (США)

Дата релиза: 19 августа 2025 года.

First Light 007

Новый шпионский экшен по мотивам Джеймса Бонда. Игра расскажет о молодости агента, когда он лишь проходит обучение, а в резюме вместо спецопераций — тренировки.

Какие платформы поддерживает: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam).

Разработчик: IO Interactive (Дания).

Дата релиза: 2026 год.

Ghost of Yotei

Представлен небольшой короткий тизер, но остальной геймплей будет в июле. Игра получит самую большую карту в серии и расскажет о путь мести главной героини по имени Ацу,

Какие платформы поддерживает: PS5.

Разработчик: Sucker Punch (США).

Дата релиза: 2 октября 2025 года.

Marvel Tokon Fighting Souls

Это будет 4v4 тег-файтинг, где игроки смогут собрать команду из культовых персонажей Marvel. Среди них Капитан Америка, Железный Человек, Человек-Паук, Доктор Дум, Шторм, Мисс Марвел, Звездный Лорд и Призрачный Всадник (Робби Рейес).