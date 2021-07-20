Стартовали продажи новой линейки высокопроизводительной памяти Kingston FURY (серии Renegade, Beast и Impact)





Американская компания Kingston Technology Company, Inc. объявила о старте продаж своих первых линеек памяти для геймеров и оверклокеров — Kingston FURY. По утверждению создателей, модели серий Kingston FURY Renegade, Kingston FURY Beast и Kingston FURY Impact позволят каждому энтузиасту гейминга или разгона ПК не только поднять свою систему на качественно новый уровень производительности и быстродействия, но и придать ей яркий аутентичный стиль при помощи модулей памяти с полноцветной динамической подсветкой, доступных в линейках Beast и Renegade.

«Kingston продолжает обеспечивать энтузиастов ПК и компьютерных игр самыми прогрессивными и производительными устройствами памяти, а также безупречным клиентским сервисом — теперь уже как Kingston FURY. Независимо от того, планируется ли простое и экономичное обновление, или необходимо радикально повысить возможности системы для получения максимального преимущества в игре, у Kingston FURY есть оптимальные решения» — отметила бизнес-менеджер DRAM Kingston Кристи Эрнт.

Разработанные специально для повышения производительности и скорости отклика игровых и оверклокерских систем, модули и комплекты памяти Kingston FURY Renegade DDR4 RGB обеспечивают существенное увеличение кадровой частоты, бесперебойный стриминг и эффективность в обработке видео. Память данной линейки представлена модулями с частотой до 4 600 МГц и короткими схемами таймингов CL15-CL19. В динамической RGB-подсветке применена патентованная технология Kingston FURY Infrared Sync Technology, обеспечивающая плавность и синхронность работы светодиодов.

Поставляемые с черным радиатором агрессивного дизайна и черной печатной платой, модули Kingston FURY Renegade DDR4 также способны впечатлить сверхвысокими частотами, вплоть до 5333 МГц, в сочетании с короткими схемами таймингов CL13-CL20. Обе линейки снабжены сертифицированными Intel XMP профилями, оптимизированными под новейшие чипсеты Intel — достаточно лишь выбрать в BIOS профиль, уже настроенный инженерами Kingston. Память поставляется как в виде отдельных модулей объемом от 8 до 32 ГБ, так и комплектами по два, четыре и восемь модулей общим объемом до 256 ГБ.

Спецификации Kingston FURY Renegade DDR4 RGB

Объем: Одиночный модуль: 8, 16 и 32 ГБ Комплект из двух модулей: 16, 32 и 64 ГБ Комплект из четырех модулей: 32, 64 и 128 ГБ Комплект из восьми модулей: 256 ГБ

Частоты : 3 000, 3 200, 3 600, 4 000, 4 266 и 4 600 МГц DDR

3 000, 3 200, 3 600, 4 000, 4 266 и 4 600 МГц DDR Схемы таймингов: CL15, CL16, CL18 и CL19

CL15, CL16, CL18 и CL19 Напряжение питания: 1.35, 1.40 и 1.50 В

1.35, 1.40 и 1.50 В Рабочая температура: 0 — +70 °С

0 — +70 °С Габариты модуля: 133.35 x 42.2 x 8 мм

Спецификации Kingston FURY Renegade DDR4

Объем: Одиночный модуль: 8, 16 и 32 ГБ Комплект из двух модулей: 16, 32 и 64 ГБ Комплект из четырех модулей: 32, 64 и 128 ГБ Комплект из восьми модулей: 128 и 256 ГБ

Частоты : 2 666, 3 000, 3 200, 3 600, 4 000, 4 266, 4 600, 4 800, 5 000, 5 133 и 5 333 МГц DDR

2 666, 3 000, 3 200, 3 600, 4 000, 4 266, 4 600, 4 800, 5 000, 5 133 и 5 333 МГц DDR Схемы таймингов: CL13, CL15, CL16, CL18, CL19 и CL20

CL13, CL15, CL16, CL18, CL19 и CL20 Напряжение питания: 1.35, 1.40, 1.50, 1.55 и 1.60 В

1.35, 1.40, 1.50, 1.55 и 1.60 В Рабочая температура: 0 — +85 °С

0 — +85 °С Габариты модуля: 133.35 x 42.2 x 8 мм

В свою очередь, обладающие частотами до 3733 МГц DDR и схемами таймингов CL15–CL19, модули памяти линеек Kingston FURY Beast DDR4 RGB и Kingston FURY Beast DDR4 обеспечивают значительное повышение производительности систем в ресурсоемких играх, при редактировании видео и рендеринге. Для пользователей, нуждающихся в относительно недорогом, но качественном обновлении, в линейке Kingston FURY Beast доступны высокоскоростные решения как с синхронизированной RGB-подсветкой, придающей системе яркость и уникальность, так и без нее.

В частности, в линейке Kingston FURY Beast DDR4 RGB представлены снабженные подсветкой одиночные модули памяти объемом от 8 до 32 ГБ и комплекты общим объемом до 128 ГБ. Модули и комплекты аналогичного объема можно приобрести и в вариациях без подсветки — в линейке Kingston FURY Beast DDR4 — в корпусах с низкопрофильным теплораспределителем. Обе линейки поддерживают функцию автоматического разгона Plug N Play до частоты 2 666 МГц и совместимы как с Intel XMP, так и с AMD Ryzen. Доступны также DDR3-модели.

Спецификации Kingston FURY Beast DDR4 RGB

Объем: Одиночный модуль: 8, 16 и 32 ГБ Комплект из двух модулей: 16, 32 и 64 ГБ Комплект из четырех модулей: 32, 64 и 128 ГБ

Частоты : 2 666, 3 000, 3 200, 3 600 и 3 733 МГц DDR

2 666, 3 000, 3 200, 3 600 и 3 733 МГц DDR Схемы таймингов: CL15, CL16, CL17, CL18 и CL19

CL15, CL16, CL17, CL18 и CL19 Напряжение питания: 1.2 и 1.35 В

1.2 и 1.35 В Рабочая температура: 0 — +70 °С

0 — +70 °С Габариты модуля: 133.35 x 41.24 x 7 мм

Спецификации Kingston FURY Beast DDR4

Объем: Одиночный модуль: 4, 8, 16 и 32 ГБ Комплект из двух модулей: 8, 16, 32 и 64 ГБ Комплект из четырех модулей: 16, 32, 64 и 128 ГБ

Частоты : 2 666, 3 000, 3 200, 3 600 и 3 733 МГц DDR

2 666, 3 000, 3 200, 3 600 и 3 733 МГц DDR Схемы таймингов: CL15, CL16, CL17, CL18 и CL19

CL15, CL16, CL17, CL18 и CL19 Напряжение питания: 1.2 и 1.35 В

1.2 и 1.35 В Рабочая температура: 0 — +85 °С

0 — +85 °С Габариты модуля: 133.35 x 34.1 x 7.2 мм

Не остались без внимания инженеров Kingston и системы с ограниченным внутренним пространством. Линейка памяти Kingston FURY Impact предлагает владельцам ноутбуков и малогабаритных ПК одно из лучших в индустрии решений, реализованных на базе компактного форм-фактора SODIMM. Совместимые как с Intel XMP, так и с AMD Ryzen, модули памяти Kingston FURY Impact DDR4 поддерживают технологию автоматического разгона Plug N Play, позволяющую получать максимальную частоту памяти систем, вплоть до 3200 МГц. При этом, для достижения желаемого результата нет необходимости устанавливать или изменять настройки BIOS — достаточно лишь вставить компактную печатную плату в слот. Благодаря низкому напряжению питания модуля памяти FURY Impact DDR4 (1.2 В), система начнет работать не только заметно быстрее, но и с меньшим уровнем шума, почти без нагрева. В линейке также доступны модели DDR3 с частотами до 1866 МГц DDR.

Спецификации Kingston FURY Impact DDR4

Объем: Одиночный модуль: 8, 16 и 32 ГБ Комплект из двух модулей: 16, 32 и 64 ГБ

Частоты : 2 666, 2 933 и 3 200 МГц DDR

2 666, 2 933 и 3 200 МГц DDR Схемы таймингов: CL15, CL16, CL17 и CL20

CL15, CL16, CL17 и CL20 Напряжение питания: 1.2 В

1.2 В Рабочая температура: 0 — +85 °С

0 — +85 °С Габариты модуля: 69.6 x 30 мм

Все устройства представленных линеек оперативной памяти Kingston FURY проходят обязательное 100-процентное заводское тестирование на максимальных частотах и обеспечены пожизненной гарантией производителя.

Источник: Kingston FURY