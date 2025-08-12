Новости Игры 12.08.2025 comment views icon

Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей

Маргарита Юзяк

В Steam Workshop началась новая волна хаотичных решений — тролли отправляют фейковые жалобы на моды, которые в конечном итоге сносятся без проверки.

Проблема в том, что после DMCA-жалобы (то есть на авторское право) апелляция требует раскрытия личных данных. Многие авторы отказываются их предоставлять. Другие же давно покинули платформу и даже не видят уведомлений, из-за чего проекты исчезают навсегда.

Сначала массовые жалобы подавали тролли, но потом сами моддеры начали их использовать в конфликтах между собой. Один из самых громких случаев произошел в сообществе Hearts of Iron 4. После ссоры команд разработчики мода The Fire Rises подали жалобу против конкурента — Loong Rising of Darkness. Хотя стороны позже уладили конфликт, жалобу не отозвали, поэтому как результат LROD удалили окончательно. Впоследствии TFR сам стал мишенью в соответствующих жалобах.

Модеры говорят, что система Steam Workshop дает заявителю слишком много власти: именно он решает, останется ли контент доступным после апелляции. Если жалобу не снимают, через месяц автор рискует потерять учетную запись. Как результат, даже откровенно ложные претензии проходят безнаказанно, и подобная ситуация характерна не только для Valve, но и для других платформ.

Сейчас под угрозой или уже удалены известные моды, в частности xdReanimsBase для Left 4 Dead 2, Stormdark UI для Terraria, PropHunt для Garry’s Mod, UI Overhaul Dynamic для Stellaris и Perfect Wallpaper для Wallpaper Engine. Valve в ответ заявляет, что действует по правилам DMCA, но моддеры требуют изменить подход к делу, чтобы остановить злоупотребления.

Отметим, что в последнее время немало скандалов вокруг Steam. Например, платформа позволяет продавать ворованные инди-игры, чем массово пользуются пользователи. В других тайтлах нашли вредоносное ПО, которое воровало криптовалюту и данные игроков. Платформа выборочно и странно проверяет игры, что в конечном итоге путает и издателей, и обычных людей.

