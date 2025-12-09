Steam Machine на самом деле имеет HDMI 2.1, но он заблокирован из-за политики HDMI Forum

Valve пытается убедить разработчиков интерфейса, HDMI Forum, разрешить поддержку HDMI 2.1 с открытым исходным кодом в Linux и на Steam Machine.

В настоящее время SteamOS имеет ограничения на использование HDMI 2.1, и Valve пытается их преодолеть. Версия HDMI 2.0 в опубликованных спецификациях Steam Machine разочаровала многих, но как рассказала Valve для Ars Technica, на самом деле аппаратная поддержка HDMI 2.1 присутствует в устройстве, но не реализована программно. Компания даже не могла протестировать разъем на собственной операционной системе без нарушения прав собственности — компании пришлось делать это в Windows.

В прошлом году консорциум HDMI Forum, который руководит официальными спецификациями HDMI официально заблокировал любую реализацию HDMI 2.1 с открытым кодом. В начале 2024 года AMD предложила включить ключевые возможности HDMI 2.1, такие как 4K / 120 Гц и 5K / 240 Гц, в свой графический драйвер с открытым исходным кодом для Linux, AMDGPU, но быстро получила отказ. Это означает, что открытые драйверы AMD, которые использует SteamOS, не могут полностью реализовать определенные функции обновленного стандарта.

Что означает использование HDMI 2.0? Стандарт ограничивает разрешение на уровне 4K/60 Гцно Valve удалось добиться 4K / 120 Гц, указанных в характеристиках, с помощью метода Chroma Subsampling. Ничто не дается даром, и использование «подсемплинга» означает кодирование видео с меньшим количеством цветовых данных. Фактически это означает, что уровни черного и белого сохраняются, но уменьшается количество цветов. Метод сохраняет большую часть качества изображения, одновременно уменьшая размер потока, что облегчает его передачу. Но первоначальное качество изображения все равно теряется.

Согласно большинству отзывов, уменьшение цветовой информации с Chroma Subsampling может заметно повлиять на качество. Наилучшим выходом для систем на Linux остается использование DisplayPort 1.4, который есть на Steam Machine и поддерживает даже большую пропускную способность, чем HDMI 2.1. Valve сообщает, что «работает над тем, чтобы попытаться устранить эти проблемы».

Источники: Ars Technica, TechPowerUp, Cable Matters