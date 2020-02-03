Steam обновил двухлетний рекорд по количеству одновременных пользователей (более 18,8 млн)
В минувшее воскресенье, 2 февраля, число одновременно присутствующих в сервисе Steam пользователей достигло 18 801 944 человека, что является новым максимальным значением за всю историю. На достижение обратил внимание сайт Steam Database, который отслеживает изменения в цифровом магазине Valve.
Предыдущий рекорд — 18 537 490 пользователей — был установлен 14 января 2018 года на пике популярности королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds. Примечательно, что на сей раз новый рекорд не сопровождают ни масштабные распродажи, ни крупные игровые релизы, так что неясно, с чем связана эта неожиданная активность в Steam. Но явно свидетельство того, что несмотря на стремительно нарастающую конкуренцию, Steam продолжает успешно наращивать пользовательскую базу.
Что интересно, непосредственно в играх на момент фиксации нового рекорда находилось менее трети всех пользователей — около 5,8 млн человек. Это заметно меньше, чем два года назад во время установления предыдущего рекорда (более 7 миллионов геймеров). Одна из причин заключается в том, в Steam много аккаунтов-ботов, через которые игры не запускают.
Источник: Steam Database