Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн — более 21 млн человек. Предыдущий был установлен шесть дней назад

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Пока на фоне пандемии коронавируса YouTube и Netflix вынуждено снижают качество трасляции для европейских пользователей из-за слишком высокой нагрузки на сети, сервис Steam продолжает обновлять рекорды по количеству одновременных игроков. Судя по странице Steam, на момент написания заметки в приложении находится 21 360 226 пользователей. Это значит, что рекорд, поставленный шесть дней назад, побит — тогда показатель составил 20,3 миллионов одновременных пользователей.

Отключите блокировщик рекламы, чтобы увидеть здесь изображение

Неоспоримый лидер — по-прежнему шутер CS:GO со свыше 1 млн геймеров. Следом идут Dota 2 c 636 тыс. и PUBG с 500 тыс. игроков.

Учитывая, что приближаются выходные, а карантин по коронавирусу во всем мире продолжает набирать обороты, высока вероятность, что вскоре будет взята планка в 22 млн.

Источник: SteamDB