Евросоюз просит стриминговые видеосервисы снизить качество из-за нагрузки на сеть





Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и введением карантина, большое количество сотрудников компаний остаются работать дома, что создаёт дополнительную нагрузку на сети широкополосного доступа в интернет. Поэтому власти Евросоюза опасаются, что домашние сети, которые проектировались с расчётом на вечерний рост трафика не справятся с постоянной нагрузкой. В частности из-за того, что многие сотрудники используют для связи видеозвонки, а дети продолжают обучение удалённо. Изменение поведения пользователей ощущают даже такие компании как Facebook, по словам Марка Цукерберга, соцсеть переживала «скачки» в использовании определенных услуг, включая двойной рост количества видеозвонков в приложениях WhatsApp и Messenger.

Законы ЕС о сетевом нейтралитете запрещают операторам и провайдерам ограничивать скорость таким развлекательным стриминговым видеосервисам, как Netflix, YouTube или Twitch. Тем не менее, как заявил Тьерри Бретон, один из Еврокомиссаров, отвечающих за цифровую политику ЕС, стриминговые сервисы и телекоммуникационные компании несут совместную ответственность за принятие мер по обеспечению бесперебойного функционирования интернета во время кризиса. Поэтому в ЕС просят YouTube, Netflix и другие подобные сервисы ограничить качество видео до стандартного, вместо высокого разрешения.

В Netflix признают потенциальную проблему, но в то же время указывают на существующие инструменты, которые компания предоставляет провайдерам интернет-услуг. Они позволяют последним хранить библиотеку Netflix ближе к клиентам, тем самым облегчая часть нагрузки на магистральные сети. В YouTube пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

Источник: Financial Times