Steam запускает функцию Playtest для привлечения пользователей к тестированию игры прямо из клиента сервиса





Компания Valve добавила в сервис Steam новую функцию, которая позволит разработчикам привлекать людей к тестированию своих игр прямо через клиент сервиса. Для этого не потребуется использовать ключ бета-доступа.

При помощи функции Steam Playtest заинтересованные пользователи смогут прямо в магазине на странице игры нажать кнопку, чтобы запросить доступ для бета-теста и записаться в очередь желающих. На текущий момент новая функция уже доступна для игр Total War: Elysium, Prodeus и Iron Conflict. И все три игры всё ещё принимают заявки от людей, желающих выступить в качестве тестировщиков.

Разработчики смогут видеть, сколько людей имеют доступ к тесту, сколько людей проявили интерес и ждут доступа, и сколько людей было вручную приглашено на тест. Разработчики также смогут добавлять дополнительных тестеров с экрана статуса Playtest. Когда разработчики завершат бета-тест, кнопка для запроса доступа к нему будет удалена со страницы игры в магазине Steam. После этого игра также будет удалена из библиотек пользователей.

Valve заявляет, что функция Steam Playtest не предназначена для замены программы Steam Early Access. Игры можно будет одновременно запускать и в раннем доступе, и привлекать тестировщиков через Playtest. При этом в Playtest не поддерживаются коммерческие функции и монетизация. Valve отмечает, что функция Steam Playtests находится в стадии бета-тестирования и со временем доступные инструменты могут быть изменены. Разработчики могут подать заявку на использование Playtest для своей игры при помощи контактной формы.

Источник: The Verge