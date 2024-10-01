Steam запускает недельный фестиваль пошаговых RPG: скидки до 90%

30 сентября в Steam стартовал фестиваль пошаговых ролевых игр. Это событие объединяет проекты, которые требуют стратегического мышления и постепенного развития персонажей.
Среди самых привлекательных предложений:
- Sea of Stars — 490₴ (-30%)
- Songs of Conquest — 112₴ (-50%)
- Age of Wonders 4 — 792₴ (-35%)
- Xenonauts 2 — 389₴ (-35%)
- Jagged Alliance 3 — 417₴ (-50%)
- Marvel’s Midnight Suns — 349₴ (-75%)
- Solasta: Crown of the Magister — 180₴ (-70%)
- XCOM 2 Collection — 104₴ (-94%)
Кроме скидок, некоторые игры-участницы предлагают демоверсии. Игроки также могут получить бесплатные цифровые бонусы: тематический стикер, анимированный аватар и рамку для него в магазин предметов за очки Steam.
Фестиваль пошаговых ролевых игр продлится до 7 октября. После его завершения любители выгодных предложений смогут ожидать традиционную осеннюю распродажу Steam, которая запланирована на 27 ноября.
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