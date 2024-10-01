Steam запускает недельный фестиваль пошаговых RPG: скидки до 90%

30 сентября в Steam стартовал фестиваль пошаговых ролевых игр. Это событие объединяет проекты, которые требуют стратегического мышления и постепенного развития персонажей.

Среди самых привлекательных предложений:

Кроме скидок, некоторые игры-участницы предлагают демоверсии. Игроки также могут получить бесплатные цифровые бонусы: тематический стикер, анимированный аватар и рамку для него в магазин предметов за очки Steam.

Фестиваль пошаговых ролевых игр продлится до 7 октября. После его завершения любители выгодных предложений смогут ожидать традиционную осеннюю распродажу Steam, которая запланирована на 27 ноября.