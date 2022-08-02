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Steam запустил акцию «Фестиваль выживания» со скидками на survival-игры

Steam запустил акцию «Фестиваль выживания» со скидками на survival-игры

Цифровая платформа Steam запустила очередную акцию со скидками, демоверсиями и новинками игр. В этот раз речь пойдет об играх в жанре survival, а само мероприятие получило название «Фестиваль выживания» / Survival Fest.

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«Стихия (а другими словами, всякая мешающая жизни чертовщина) — это хоть силы природы, хоть сверхъестественные существа, хоть что-то между. Сможете ли вы преодолеть предложенные на фестивале испытания? Есть только один способ это выяснить!» — рассказали в Steam.

Фестиваль выживания в Steam проходит с 20:00 1 августа по 20:00 8 августа, все активности в его рамках можно изучить на официальной странице фестиваля по следующей ссылке.


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