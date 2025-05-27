SteamOS на Lenovo Legion Go S вдребезги разносит Windows 11: +20% производительности и 3x автономность в некоторых играх

Это было предсказуемо: первые тесты SteamOS на Lenovo Legion Go S говорят о тотальном превосходстве над Windows 11. Впрочем, почти 2 часа автономности тоже не рекорд.

В этом месяце у SteamOS появилась официальная поддержка сторонних портативных консолей. Ютубер сравнил ее работу на Lenovo Legion Go S с Windows 11 — последняя просто «уничтожена». Тесты видеоблогера Dave2D, показывают, что Cyberpunk 2077, Doom Eternal и The Witcher 3 получили наибольшую пользу от операционной системы Valve на базе Linux. Частота кадров также растет в Helldivers 2, хотя прирост не такой драматический.

На средних настройках Cyberpunk 2077 имела в Windows 11 лишь 46 кадров в секунду. Со SteamOS игра получила буст до 59 FPS. Witcher 3 «поднялся» с 66 FPS до 76 FPS, Doom Eternal имел такой же прирост. А вот Spider Man 2 почему-то получила на 1 кадр меньше в SteamOS. Время работы батареи 55 Вт-ч в SteamOS также значительно лучше, чем в Windows 11.

Автор теста считает, что разница связана отсутствием в Linux не имеет таких же фоновых задач и телеметрии, как Windows 11. Еще одним фактором улучшения времени работы является хорошо оптимизированная функция сна и приостановки в SteamOS.

С той же мощностью 15 Вт Lenovo Legion Go S несколько более производительна, чем Steam Deck. Впрочем, консоль может работать и на 40 Вт (от сети). Но на инфографике можно видеть большую автономность консоли Valve. Также стоит отметить, что сравнение происходило с OLED-версией Steam Deck, которая потребляет больше всего. Кстати, еще в марте почти такой же результат показала Asus ROG Ally X со SteamOS 3.8.