StopRU — украинское расширение для браузера, дерусифицирующее YouTube (фильтрует русский контент в рекомендациях и поиске)

Украинские разработчики создали расширение для браузера с красноречивым названием stopRU. Это дерусификатор YouTube, который поможет научить алгоритмы видеосервиса не советовать российские видео.

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Расширение stopRU срабатывает всякий раз, когда пользователь заходит на YouTube. Оно анализирует название каждого видео, описания и каналов и проверяет их на наличие исключительно русских (ё, ъ, ы, э) и украинских (ґ, є, і, ї) букв. В случае, если присутствуют русские и нет украинских букв, такое видео считается русским. В дальнейшем работа stopRU зависит от страницы, на которой находится пользователь:

На главной странице для российских видео по умолчанию открывается выпадающее меню и выбирается пункт «Не интересует». В настройках также можно выбрать другие действия для таких видео, например, выбрать «Не рекомендовать видео с этого канала» или просто выделять видео без каких-либо действий.

На странице результатов поиска русские видео затемняются. Можно изменить поведение расширения в настройках.

На странице «Тренды» русские видео затемняются. Также можно изменить поведение расширения в настройках.

На странице просмотра видео анализируются рекомендуемые видео в правой части экрана. Для российских видео открывается выпадающее меню и выбирается пункт «Не интересует». Также доступны опции выделять видео без каких-либо действий или выбирать в меню пункт «Не рекомендовать видео с этого канала». Изменить поведение расширения можно в настройках.

При просмотре видео stopRU также анализирует каждый комментарий по тем же правилам относительно наличия букв. В случае, если присутствуют русские и нет украинских букв, такой комментарий считается русским и затемняется. Изменить поведение расширения можно в настройках.

Расширение stopRU бесплатно и работает без рекламы. Оно доступно для браузеров Chrome и Firefox.