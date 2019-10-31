Strategy Analytics: Впервые за два года зафиксирован рост продаж смартфонов





В последние два года продажи смартфонов постепенно падают, поскольку пользователи не спешат обновлять свои устройства так часто, как раньше. Но теперь, похоже, ситуация изменилась. Последний отчёт Strategy Analytics свидетельствуют, что глобальные поставки смартфонов в минувшем квартале выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Strategy Analytics, продажи смартфонов увеличились с 359,8 млн устройств (в третьем квартале 2018 года) до 366,3 млн единиц (в третьем квартале 2019 года). Как поясняют в компании, рост обусловлен сильной конкуренцией и снижением цен, а потребители выбирают модели с более крупными дисплеями и возможностью подключения к сетям 5G.

Рост в минувшем квартале был вызван, главным образом, успешными продажами у компаний Samsung и Huawei. Так, продажи Samsung выросли на 8% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, а продажи Huawei – на внушительные 29%. Samsung преуспела с выпуском Galaxy Note 10, и Huawei преодолела текущие регуляторные проблемы в Северной Америке, увеличив продажи в Китае.

В то же время объёмы продаж смартфонов Apple снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в дальнейшем ситуация может стабилизироваться благодаря более низким ценам на iPhone 11 и повышению с проса в США и странах Азии.

В пятёрку лидеров также вошли компании Xiamoi и OPPO. При этом Xiamoi демонстрирует хорошие продажи в Индии и Китае, хотя и сталкивается с сильной конкуренцией от брендов Huawei и Realme. В то же время OPPO активно выходит за пределы Китая и наращивает своё присутствие в странах Западной Европы. Отметим, с недавнего времени этот бренд также официально представлен и в Украине.

Источник: Engadget