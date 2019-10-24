В Украине стартуют продажи смартфонов серии OPPO Reno2





23 октября компания OPPO провела в Киеве официальную презентацию бренда и представила в Украине новую серию смартфонов OPPO Reno2. Напомним, продажи смартфонов OPPO в Украине стартовали ещё в конце августа с выходом на рынок бюджетной модели OPPO A5s. Буквально на прошлой неделе начались продажи устройств среднего уровня OPPO A9 (2020) и OPPO A5 (2020). А теперь очередь дошла и до более производительных решений.

Модель Reno2 оснащена AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 точек, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. Экран практически безрамочный и без выреза для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Устройство несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 730G с частотой до 2,2 ГГц и GPU Adreno 618. Также представленная модель оснащена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ.

Конфигурация камер включает основной 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 с объективом 26 мм, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с объективом 16 мм, 13-мегапиксельный модуль с телефото объективом 83 мм и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Главный модуль дополнен оптической системой стабилизации изображения. Камера обеспечивает 5-кратное гибридное увеличение и 20-кратное цифровое увеличение. Для автопортретов предназначена 16-мегапиксельная камера в выдвижном модуле, который по внешнему виду напоминает акулий плавник. Среди прочего можно отметить батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки VOOC 3.0, модуль NFC и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. В качестве операционной системы используется версия Android 9 с фирменной оболочкой ColorOS 6.1.

В то же время версия OPPO Reno2 Z получила AMOLED дисплей с той же диагональю 6,5 дюйма, но разрешением 2430х1080 точек и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев – под дисплеем. В данном случае применяется процессор MediTek Helio P90 с частотой 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера тоже содержит 4 модуля, но их конфигурация отличается. Помимо главного 48-мегапикслеьного модуля (без оптической системы стабилизации изображения) пользователям также доступны 8-мегапиксельный широкоугольный модуль, 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины сцены и 2-мегапиксельный чёрно-белый сенсор. Фронтальная камера тоже 16-мегапиксельная и тоже расположена в выдвижном модуле, но он имеет более привычную прямоугольную форму. В устройстве доступны батарея ёмкостью 4000 мАч, поддержка VOOC 3.0, модуль NFC, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и ОС Android 9 с ColorOS 6.1.

Модель OPPO Reno2 поступит в продажу в Украине с 25 октября по цене 15999 грн. На выбор пользователей будут доступны цветовые варианты корпуса Luminous Black и Ocean Blue. Смартфон OPPO Reno2 Z также можно будет купить с 25 октября, но уже по цене 11999 грн. На выбор пользователей будут предложены цвета Luminous Black и Sky White.