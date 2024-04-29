Стратегию Manor Lords купили более 1 млн раз за сутки, количество одновременных игроков превысило 173 000

По сообщению издателя Hooded Horse, средневековый градостроительный симулятор Manor Lords, который вышел 26 апреля, в первый день пересек отметку 1 млн проданных копий. Также максимальное количество одновременных игроков в Hooded Horse превысило 173 000.

Это самый высокий показатель для градостроительных игр, sims и других подобных. В частности это означает, что игра превзошла на запуске в Steam такие тайтлы, как Cities: Skylines и Civilization.

Since yesterday’s launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k — highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we’re honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO — Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024

Manor Lords — средневековая стратегия с продвинутым строительством городов, масштабными битвами сражения и сложной социальной и экономической симуляцией. Игру разработала студия Slavic Magic, основанная Грегом Стиченом. В X Twitter он рассказал, что войдет в следующий патч игры.

Main points for the planned next patch:

-Fix all the weird homeless bugs

-Tune the archer damage

-Tune the trade oversupply mechanics (it’s too harsh and punishes regional specialization)

-Slow down the rate of the AI claiming territories — MANOR LORDS (@LordsManor) April 27, 2024

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Исправление всех странных ошибок бездомных

Исправление урона, наносимого лучниками

Исправление механизма механизм механизм торгового излишка

Замедление скорость поиска территорий ИИ

Игроки начинают Manor Lords с несколькими группами жителей деревни, основными ресурсами и одним волом. Сначала они работают на заготовке ресурсов и изготовлении пиломатериалов. В конце концов жители переезжают из лагерей в дома, которые игроки строят вместе с ними, что приводит к расширению деревень и городов и к… увеличению количества рабочих. Впрочем, население иногда надо подчинить. Игра не всегда корректно работает с этим:

«Я построил свою первую пару домов, но семьи не переезжают. Вместо этого я все еще получаю предупреждения о бездомных…», — написал один игрок в Steam.

«У меня ВСЕГДА есть 5 человек, которые постоянно остаются бездомными, несмотря на то, что у меня более чем достаточно земельных участков, я ничего не могу с этим поделать», — написал другой в Reddit.

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«Я столкнулся с ошибкой, мои 5 семей не переезжают в построенный дом, но любая новая семья, которая приезжает в город, переезжает туда, так что теперь у меня есть 4 семьи, которые переехали, и 5 бездомных, хотя половина домов пустует», — пишет еще один игрок на Discord.

Одной из текущих причин странного поведения персонажей является ошибка, которая мешает восстанавливать сгоревшие дома. Другой более сбой заключается в том, что модернизация начальных семейных лагерей приведет к тому, что жители никогда не будут переезжать на соседние земельные участки, пока не разрушатся лагеря. Наконец, даже если решить проблему беспризорности, соответствующий негативный модификатор может оставаться еще некоторое время.

Впрочем, в патче разработчик обещает решение именно этих багов. В украинском Steam игра стоит 449 грн со скидкой 25% до 10 мая, в наличии украинская текстовая локализация.

Источники: IGN, Kotaku