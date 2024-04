Стратегию Manor Lords купили более 1 млн раз за сутки, количество одновременных игроков превысило 173 000

По сообщению издателя Hooded Horse, средневековый градостроительный симулятор Manor Lords, который вышел 26 апреля, в первый день пересек отметку 1 млн проданных копий. Также максимальное количество одновременных игроков в Hooded Horse превысило 173 000.

Это самый высокий показатель для градостроительных игр, sims и других подобных. В частности это означает, что игра превзошла на запуске в Steam такие тайтлы, как Cities: Skylines и Civilization.

Since yesterday’s launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k — highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we’re honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO

— Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024