Новости Игры 29.04.2024 в 21:55 comment views icon

Стратегию Manor Lords купили более 1 млн раз за сутки, количество одновременных игроков превысило 173 000

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Андрей Русанов

Автор сайта

Стратегию Manor Lords купили более 1 млн раз за сутки, количество одновременных игроков превысило 173 000

По сообщению издателя Hooded Horse, средневековый градостроительный симулятор Manor Lords, который вышел 26 апреля, в первый день пересек отметку 1 млн проданных копий. Также максимальное количество одновременных игроков в Hooded Horse превысило 173 000.

Это самый высокий показатель для градостроительных игр, sims и других подобных. В частности это означает, что игра превзошла на запуске в Steam такие тайтлы, как Cities: Skylines и Civilization.

Manor Lords — средневековая стратегия с продвинутым строительством городов, масштабными битвами сражения и сложной социальной и экономической симуляцией. Игру разработала студия Slavic Magic, основанная Грегом Стиченом. В X Twitter он рассказал, что войдет в следующий патч игры.

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Игроки начинают Manor Lords с несколькими группами жителей деревни, основными ресурсами и одним волом. Сначала они работают на заготовке ресурсов и изготовлении пиломатериалов. В конце концов жители переезжают из лагерей в дома, которые игроки строят вместе с ними, что приводит к расширению деревень и городов и к… увеличению количества рабочих. Впрочем, население иногда надо подчинить. Игра не всегда корректно работает с этим:

«Я построил свою первую пару домов, но семьи не переезжают. Вместо этого я все еще получаю предупреждения о бездомных…», — написал один игрок в Steam.

«У меня ВСЕГДА есть 5 человек, которые постоянно остаются бездомными, несмотря на то, что у меня более чем достаточно земельных участков, я ничего не могу с этим поделать», — написал другой в Reddit.

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«Я столкнулся с ошибкой, мои 5 семей не переезжают в построенный дом, но любая новая семья, которая приезжает в город, переезжает туда, так что теперь у меня есть 4 семьи, которые переехали, и 5 бездомных, хотя половина домов пустует», — пишет еще один игрок на Discord.

Одной из текущих причин странного поведения персонажей является ошибка, которая мешает восстанавливать сгоревшие дома. Другой более сбой заключается в том, что модернизация начальных семейных лагерей приведет к тому, что жители никогда не будут переезжать на соседние земельные участки, пока не разрушатся лагеря. Наконец, даже если решить проблему беспризорности, соответствующий негативный модификатор может оставаться еще некоторое время.

Впрочем, в патче разработчик обещает решение именно этих багов. В украинском Steam игра стоит 449 грн со скидкой 25% до 10 мая, в наличии украинская текстовая локализация.

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Источники: IGN, Kotaku


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