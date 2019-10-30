Стриминговый сервис Sony PlayStation Vue прекратит работу 30 января 2020 года

Компания Sony сообщила о скором закрытии собственного стримингового сервиса PlayStation Vue, который предлагает платный доступ (по подписке) к большому каталогу телеканалов. Сервис прекратит работу 30 января 2020 года.

Причина закрытия банальна — высокая конкуренция и дорогой контент.

Sony запустила PlayStation Vue в марте 2015 года на рынке США. В ТВ-подписку PlayStation Vue изначально входили 80 телеканалов, включая известные Fox, AMC, ABC, CBS и Cartoon Network. Но в последнее время интерес к и без того не особо популярному сервису заметно снизился. Если по состояния на май 2019 года количество подписчиков PlayStation Vue составляло около 800 тыс. человек, то к октябрю база сократилась до 500 тысяч. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ежемесячная подписка PlayStation Vue всегда была дорогой даже для США, а в конце июля Sony повысила цену с $45 до $50.

Уже в следующем месяце собственные стриминговые сервисы запустят Disney и Apple, а в начале 2020 года на рынок выйдут NBCUniversal и Warner Media с собственными онлайн-кинотеатрами Peacock и HBO Max. Удивительно то, что PlayStation Vue смог продержаться так долго.

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