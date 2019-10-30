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Стриминговый сервис Sony PlayStation Vue прекратит работу 30 января 2020 года

Стриминговый сервис Sony PlayStation Vue прекратит работу 30 января 2020 года

Стриминговый сервис Sony PlayStation Vue прекратит работу 30 января 2020 года


Компания Sony сообщила о скором закрытии собственного стримингового сервиса PlayStation Vue, который предлагает платный доступ (по подписке) к большому каталогу телеканалов. Сервис прекратит работу 30 января 2020 года.

Причина закрытия банальна — высокая конкуренция и дорогой контент.

Sony запустила PlayStation Vue в марте 2015 года на рынке США. В ТВ-подписку PlayStation Vue изначально входили 80 телеканалов, включая известные Fox, AMC, ABC, CBS и Cartoon Network. Но в последнее время интерес к и без того не особо популярному сервису заметно снизился. Если по состояния на май 2019 года количество подписчиков PlayStation Vue составляло около 800 тыс. человек, то к октябрю база сократилась до 500 тысяч. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ежемесячная подписка PlayStation Vue всегда была дорогой даже для США, а в конце июля Sony повысила цену с $45 до $50.

Уже в следующем месяце собственные стриминговые сервисы запустят Disney и Apple, а в начале 2020 года на рынок выйдут NBCUniversal и Warner Media с собственными онлайн-кинотеатрами Peacock и HBO Max. Удивительно то, что PlayStation Vue смог продержаться так долго.

Источник: PlayStation Blog

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