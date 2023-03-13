Сценарий эпизода мультсериала «Южный Парк» / South Park про ChatGPT Трею Паркеру помог написать сам чат-бот – что из этого вышло

Мультсериал «Южный Парк» всегда освещал популярные и остросоциальные темы, стесняясь в выражениях гораздо меньше других шоу. Последняя на данный момент, четвертая серия 26 сезона, под названием «Глубокое обучение» («Deep Learning») посвящена ChatGPT. Эксперимент не был бы чистым и честным, если бы популярный искусственный интеллект не поучаствовал в написании сценария (разумеется, под присмотром автора сериала Трея Паркера).

Эпизод осветил ряд нюансов и проблем, которые породило использование ИИ в повседневной жизни городка и главных героев. Дальнейший текст не содержит прямых спойлеров, но намекает на сюжетные детали, потому желающие могут пропустить его.

Начнем с того, что ребята, которые не взрослеют с 1997 года, нашли интересный способ применения ChatGPT в личном общении. Также школьники небезуспешно применили ИИ для написания сочинений, чем порадовали мистера Гаррисона – которому, однако, было лень проверять работы и он воспользовался… ну, вы догадались.

Повсеместное применение ChatGPT привело к проблемам в личной жизни и в школе. Решать их вызвали довольно интересного специалиста, который с помощью продвинутых методов мог отличить написанное чат-ботом.

Проделки школьников с ИИ привели к тому, что мог пострадать невинный персонаж. Проблему помог решить, внезапно, ChatGPT. Лозунг «Успешно решаем проблемы, которые сами же и создаём» здесь оправдан на все 100%.

Среди затронутых вопросов – обстановка постоянного недоверия, когда герои пользуются ИИ, выдавая его слова за свои, и не могут в этом признаться. Ложь ставит их в неловкие ситуации. Вместо улучшения отношений иногда получается обратный результат. Есть легкая поддевка крупных корпораций, которые в погоне за выгодой без лишних сомнений открывают подобные инструменты для всеобщего пользования. Серия призывает к искренности в отношениях, честности в учебе или работе.

К сожалению, сезоны «Южного Парка» стали короче – в 26-ом всего 6 эпизодов, которые выходят нерегулярно. В феврале и марте появилось по 2 серии, до конца сезона осталось еще два эпизода.