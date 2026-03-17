Первый взгляд: Тимоти Шаламе и компания в "Дюна 3"

Warner Bros. показала первые промокадры фильма «Дюна 3» с основными персонажами. Некоторые получили заметно обновленный вид, как вот Пол Атрейдес, которого играет Тимоти Шаламе — он более подавленный и истощенный, с морщинами и шрамами вокруг глаз.





«Дюна 3» экранизирует роман Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», где события переносятся примерно на 12 лет вперед после завершения второго фильма, а Пол уже давно находится в статусе императора.

Кроме персонажа Тимоти Шаламе на серии постеров можно увидеть первый взгляд на Роберта Паттинсона, который, как ожидается, играет ключевого злодея, возвращение Джейсона Момоа к роли Дункана Айдахо в виде клона, созданного из клеток умершего, а также Чани (Зендея), леди Джессику (Ребекка Фергюсон), Стилгара (Хавьер Бардем), Алию Атрейдес (Аня Тейлор-Джой), принцессу Ирулан (Флоренс Пью) и нового фримена по имени Фарок (Исаак де Банколе)

Многие персонажи получат более существенные роли, чем в предыдущих фильмах. Особенно это касается Алии, которая до этого появилась только в кадре с видением Пола, а ныне на постере находится в несколько жутком состоянии с окровавленным лицом, а также Ирулан, которая переходит в центр истории после брака с Полом. Среди остальных подтвержденных персонажей, отсутствующих на постерах: Джош Бролин в роли Гурни Халлека, а также сын Джейсона Момоа Накоа-Вольф в роли ребенка Пола и Чани.





К режиссуре вернулся Дени Вильнев, который ранее четко дал понять, что «Дюна 3» станет кульминацией трилогии. Оператор Грейг Фрейзер, снимавший первые два фильма, уступил место Линусу Сэндгрену («Ла-Ла Ленд»), тогда как музыку снова написал оскароносный Ханс Циммер.

«Дюна 3» выйдет в кинотеатрах 18 декабря, в один день с новым «Мстителями». Обе студии отказались уступать дату, при этом фильм о супергероях из-за этого фактически остался без показов в IMAX.