Суд арестовал счета 24 украинских IT-компаний из-за незаконных доходов и отмывания денег

В начале этого месяца Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества в рамках криминального производства. В документе говорится о 24 украинских IT-компаниях, которых обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег.

Всего под следственные действия попали 24 компании:

ТОВ «Тайм Солюшн»

ТОВ «Епрікот»

ТОВ «Дефрей»

ТОВ «Міратум»

ТОВ «Фай волл»

ТОВ «Інвест пей»

ТОВ «Леогеймінг»

ТОВ «ФК Леогеймінг пей»

ТОВ «Інтвей Україна»

ТОВ «Глобал Мані»

ТОВ «ФК «Контрактовий дім»

ТОВ «Сістем інтегрейшн»

ТОВ «Пеймент солюшин»

ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»

ТОВ «Пеймент текнолоджіс»

ТОВ «Діджитал пеймент системс»

ТОВ «Інтеркасса»

ТОВ «Сістем інтегрейшн»

ТОВ «Інтернет сервіс Україна»

ТОВ «Акадекс»

ТОВ «Лексузель»

ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»

ТОВ «ФК «Фенікс»

ТОВ «Сучасні платіжні рішення»

Указанные компании обвиняются в легализации незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По данным следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.

Перечисленные выше компании также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь, в том, числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к «Пари-Матч» в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году «Диджитал пэймент системс» попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета.

Компания «ОМП-2013» на пару с компанией «ОСМП» в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к «ОСМП-2013» с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.

ТОВ «Лексузель» совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ «Файн Тек», ТОВ «Офолд» и ТОВ «Пенівайз» фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.

ТОВ «ФК Леогеймінг пей» по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.

Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ «Сучасні платіжні рішення», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Діджітал пеймент сістемс», ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.

Отмечается, что ходатайство следствия удовлетворено частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.

Источник: AIN