Суд арестовал счета 24 украинских IT-компаний из-за незаконных доходов и отмывания денег
В начале этого месяца Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества в рамках криминального производства. В документе говорится о 24 украинских IT-компаниях, которых обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег.
Всего под следственные действия попали 24 компании:
- ТОВ «Тайм Солюшн»
- ТОВ «Епрікот»
- ТОВ «Дефрей»
- ТОВ «Міратум»
- ТОВ «Фай волл»
- ТОВ «Інвест пей»
- ТОВ «Леогеймінг»
- ТОВ «ФК Леогеймінг пей»
- ТОВ «Інтвей Україна»
- ТОВ «Глобал Мані»
- ТОВ «ФК «Контрактовий дім»
- ТОВ «Сістем інтегрейшн»
- ТОВ «Пеймент солюшин»
- ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»
- ТОВ «Пеймент текнолоджіс»
- ТОВ «Діджитал пеймент системс»
- ТОВ «Інтеркасса»
- ТОВ «Сістем інтегрейшн»
- ТОВ «Інтернет сервіс Україна»
- ТОВ «Акадекс»
- ТОВ «Лексузель»
- ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»
- ТОВ «ФК «Фенікс»
- ТОВ «Сучасні платіжні рішення»
Указанные компании обвиняются в легализации незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По данным следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».
Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.
Перечисленные выше компании также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь, в том, числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.
Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к «Пари-Матч» в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году «Диджитал пэймент системс» попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета.
Компания «ОМП-2013» на пару с компанией «ОСМП» в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к «ОСМП-2013» с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.
ТОВ «Лексузель» совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ «Файн Тек», ТОВ «Офолд» и ТОВ «Пенівайз» фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.
ТОВ «ФК Леогеймінг пей» по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.
Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ «Сучасні платіжні рішення», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Діджітал пеймент сістемс», ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.
Отмечается, что ходатайство следствия удовлетворено частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.
Источник: AIN