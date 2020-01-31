Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд в пользу CalTech за нарушения патентов в сфере Wi-Fi





Компания Apple была привлечена к ответственности через суд из-за обвинений в нарушении сторонних патентов. Как оказалось, источником проблемы стал один из поставщиков технологического гиганта – компания Broadcom. Тем не менее, суд принял решение разделить ответственность на двоих, и постановил, что за нарушения патентов в сфере беспроводной связи Wi-Fi компании Apple и Broadcom должны выплатить Калифорнийскому технологическому институту (CalTech) компенсацию в сумме $1,1 млрд.

При этом Apple должна выплатить более крупную сумму – $837,8 млн. В то же время размер компенсации, которую предстоит выплатить компании Broadcom, составляет $270,2 млн. Однако Apple заявляет, что она является косвенной стороной, затронутой конфликтом, и она намерена обжаловать вердикт суда. К слову, Broadcom тоже планирует обжаловать судебное решение о выплате компенсации в пользу CalTech.

Несмотря на тот факт, что Apple пострадала из-за действий Broadcom, вряд ли этот инцидент окажет существенное влияние на отношения между ними. Apple является крупным заказчиком продукции Broadcom, который приносит ей пятую часть всех доходов. А на прошлой неделе производитель чипов заключил очередное соглашение на сумму $15 млрд.

Источник: gizchina