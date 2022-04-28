Суд отклонил просьбу Илона Маска — ему придется продолжать согласовывать с юристом свои твиты о Tesla даже после покупки Twitter

Илон Маск скоро станет владельцем Twitter. Но продолжит перед публикацией все твиты о Tesla согласовывать с юристом компании. Судья отклонил просьбу Маска о расторжении сделки 2018 года, заключенной Маском с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Bloomberg.

«Сейчас Маск не может пытаться отказаться от соглашения, которое он сознательно и добровольно заключил, просто сетуя на то, что он чувствовал, что должен был согласиться на это тогда», — написал окружной судья США Льюис Лиман.

После того, как Маск написал в Twitter в 2018 году, что хочет сделать Tesla частной компанией со стоимостью акций по 420 долларов за штуку, SEC подала в суд. Причиной стало то, что Маск ввел инвесторов в заблуждение. В итоге и было достигнуто соглашение: Маск и Tesla согласились заплатить по 20 миллионов долларов каждый. И с тех пор твиты Маска о Tesla рассматривает юрист перед каждой публикацией.

В апреле 2022 года миллиардер обратился в федеральный суд с просьбой расторгнуть сделку, заявив, что он чувствовал себя «вынужденным» подписать соглашение в период, когда финансовое состояние Tesla было под угрозой. И через своего адвоката пожаловался, что сделка ущемляет его права, закрепленные в Первой поправке Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет: поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию; запрещать свободное вероисповедание; посягать на свободу слова; посягать на свободу прессы; ограничивать свободу собраний; ограничивать право народа обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб..

Судья также отклонил просьбу Маска отменить повестку SEC, связанную с опросом в Twitter о том, должен ли он продавать 10% акций Tesla или нет. Чиновники были обеспокоены тем, что Илон мог рассказать своему брату Кимбалу об опросе, в результате чего тот продал 88 500 акций всего за день до твита от 6 ноября 2021 года. По словам Илона Маска, опрос в Twitter был предназначен только для сбора информации, а не для раскрытия информации.