Официально: Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд

Как и ожидалось, только что прозвучало официальное подтверждение, что совет директоров Twitter принял предложение Илона Маска и единогласно одобрил соглашение о продаже соцсети.

Стороны достигли соответствующих договоренностей, а сумма сделки составила 44 миллиарда долларов из расчета 54,2 доллара за каждую обычную акцию — это то самое «лучшее и окончательное» предложение от богатейшего человека в мире, изначально сделанное 14 апреля, и цена на 38% превышает стоимость акций по состоянию на 1 апреля, когда стало известно о покупке CEO Tesla и SpaceX 9%-го пакета акций компании. Сделку хотят закрыть до конца 2022 года, но сначала, как всегда в таких случаях, ее должны одобрить регуляторы и акционеры. После этого компания Twitter сменит форму собственности — с публичной на частную.

Как именно изменится политика и руководящий состав Twitter после перехода в частные руки, пока можно только гадать.

Илон Маск — пылкий поклонник и один из самых влиятельных активных пользователей соцсети с аудиторией 83,6 млн подписчиков. Когда бизнесмен сообщил о планах приобрести соцсеть 14 апреля, то подчеркнул, что намерен превратить Twitter, которую последние несколько лет часто критикуют за политику модерации, в мировую «платформу свободы слова». Незадолго до официального объявления подписания соглашения Илон Маск написал в Twitter, что очень надеется и дальше видеть в соцсети своих злейших критиков, ведь это и есть свобода слова. Комментируя сегодня подписание соглашения, бизнесмен подчеркнул, что намерен сделать Твиттер лучше как социальной платформы и «раскрыть его потенциал».

«Свобода слова — это краеугольный камень демократии, а Twitter — цифровая площадка, где обсуждаются темы, которые жизненно важны для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter еще лучше — в частности, запуском новых функций, опубликовать алгоритмы в открытый доступ, чтобы завоевать доверие пользователей, избавиться от спам-ботов и подтвердить аккаунты каждого живого человека. Twitter имеет огромный потенциал, и я сгораю от нетерпения начать работу с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его». Илон Маск, бизнесмен, сооснователь, а также CEO Tesla и SpaceX

Twitter, безусловно, одна из лучших соцсетей современности, но проблем действительно хватает — взять хотя бы давнюю проблему з криптомошенниками и ботов, имеющий большое значение в российско-украинской войне(модерация не справляется и постоянно блокирует аккаунты украинских активистов и волонтеров). Получится ли у Илона Маска избавить Twitter от присущих ему недостатков и сделать его лучше, время покажет. И пока одна часть не может дождаться той самой кнопки редактирования твитов, другая часть ищет инструкции, как деактивировать аккаунт (и наконец покончить с думскролингом).