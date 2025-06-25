Суд разрешил Anthropic «кражу» легальных книг для обучения ИИ — но не пиратских

Оказывается, использование официально приобретенных книг для обучения ИИ без разрешения писателей — это «добросовестное использование». По крайней мере так считает окружной суд Калифорнии, который встал на сторону Anthropic в иске о нарушении авторских прав.

Согласно решению судьи Уильяма Алсапа (через The Verge), Anthropic вполне имеет право обучать свои модели искусственного интеллекта на легально приобретенных книгах — в этом случае речь идет только о физических копиях, которые компания в дальнейшем может оцифровать. Что касается пиратства компании «миллионов» книг из Интернета, то судья никакого запрета не выдал, а лишь отметил, что это должен рассматривать отдельный иск.

Иск на Anthropic был подан в прошлом году писателями Андреа Барц, Чарльзом Гребером и Кирком Уоллесом Джонсоном, которые утверждали, что семья моделей ИИ Claude обучалась на пиратских материалах. Изначально авторы требовали по $750 млрд компенсации — $150 тысяч за каждую из 5 млн загруженных книг. Несмотря на то, что судья несколько отклонился от первоначальной цели заявления, его решение является потенциально важным прецедентом для всей индустрии ИИ, где компании в дальнейшем смогут с легкостью использовать авторские материалы, если приобрели их легально.

«Жалобы авторов ничем не отличаются от жалоб, которые бы они подавали касемо того, что обучение школьников хорошему письму приведет к подрыву конкуренции», — пишет судья Алсуп, добавляя, что Закон об авторском праве «стремится продвигать оригинальные авторские произведения, а не защищать авторов от конкуренции».

Далее Anthropic ждет отдельное разбирательство по использованию пиратского контента, которое определит размер убытков.

Anthropic — это один из ключевых ИИ-игроков США, основанный выходцами из OpenAI. В прошлом году компания получила более $1 млрд годового дохода, в том числе из подписок на модели Claude, которые стоят от $20 до $200 в месяц. Иск авторов не единственный, в котором Anthropic защищается в отношении кражи контента, в начале месяца Reddit обратился в суд Северной Калифорнии по поводу нелегального использования компанией сайта для обучения ИИ.